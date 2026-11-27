Как сообщают НВС, было констатировано передвижение беспилотного летательного аппарата в непосредственной близости от государственной границы Латвии. На короткое время дрон залетел на территорию Латвии.

В ответ на угрозу были подняты в воздух истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии и использован дрон-перехватчик НВС, который после полета вернулся на место запуска. Подразделения противовоздушной обороны были готовы немедленно отреагировать на угрозу.