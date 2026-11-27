Угроза в воздушном пространстве над Лудзенским краем была констатирована вскоре после 2:00, а позже также в воздушном пространстве над Балвским краем. Предупреждения об угрозе в обоих краях были отменены после 3:00.
Как сообщают НВС, было констатировано передвижение беспилотного летательного аппарата в непосредственной близости от государственной границы Латвии. На короткое время дрон залетел на территорию Латвии.
В ответ на угрозу были подняты в воздух истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии и использован дрон-перехватчик НВС, который после полета вернулся на место запуска. Подразделения противовоздушной обороны были готовы немедленно отреагировать на угрозу.
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