Там также отметили, что такая знаковая достопримечательность, как Темза, предлагает посетителям речные круизы с идеальной точкой обзора, чтобы увидеть город, озаренный огнями.

На втором месте французская столица Париж. Город любви за последний год собрал в общей сложности 252,800 запросов, связанных с Рождеством и Новым годом, что совпало с подготовкой к возрождению рождественского рынка Champs-Élysées.

После десятилетнего перерыва эта парижская праздничная достопримечательность теперь включает 200 экспонентов в деревянных шале между Rond-Point des Champs-Élysées и Place de la Concorde.