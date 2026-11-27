В своем последнем отчете TUI Musement проанализировала запросы в Google по крупным европейским городам с населением более 150 000 человек. За 12 месяцев, с ноября 2025 года по октябрь 2026 года, подразделение туров и развлечений TUI подсчитало суммарный объем запросов «Christmas in [city]» и «New Year in [city]».
Согласно данным, Лондон вызвал наибольший интерес: суммарный объем поисковых запросов составил 272,320. Однако запросы «Christmas in London» оказались заметно популярнее, чем «New Year in London»: 184,100 и 88,200 запросов соответственно.
«В праздничный сезон огни на Оксфорд-стрит и Риджент-стрит, богато украшенные витрины и Winter Wonderland преображают город», говорится в сообщении TUI Musement.
Там также отметили, что такая знаковая достопримечательность, как Темза, предлагает посетителям речные круизы с идеальной точкой обзора, чтобы увидеть город, озаренный огнями.
На втором месте французская столица Париж. Город любви за последний год собрал в общей сложности 252,800 запросов, связанных с Рождеством и Новым годом, что совпало с подготовкой к возрождению рождественского рынка Champs-Élysées.
После десятилетнего перерыва эта парижская праздничная достопримечательность теперь включает 200 экспонентов в деревянных шале между Rond-Point des Champs-Élysées и Place de la Concorde.
Замыкает тройку лидеров еще одно направление в Великобритании, Эдинбург, который получил суммарный объем поисковых запросов 173,840. TUI Musement описывает его исторический центр, который «превращается в сцену прямо из рождественской истории, с традиционным рынком в East Princes Street Gardens, парком аттракционов и праздничными витринами».
Также рекомендуется Hogmanay, новогодние празднования в Шотландии, с концертами, уличными вечеринками, факельными шествиями и фейерверками над Эдинбургским замком.
Четвертой в списке, с суммарным объемом 158,270 запросов, идет Вена в Австрии, предлагающая традиционные рождественские рынки, включая рынок на Rathausplatz, знаменитой городской площади перед ратушей. В дополнение к концертам классической музыки в исторических залах традиция проведения новогодней ночи Silvesterpfad в Вене, с серией связанных праздничных мероприятий по всему городу, считается событием, которое нельзя пропустить.
Пятое место занимает Страсбург. Здесь находится старейший рождественский рынок во Франции, который привлек 140,560 запросов. Посетители могут выбрать один из восьми рынков, расположенных по всему историческому центру, включая Christkindelsmärik, впервые проведенный в 1570 году. «Еще один яркий объект, это впечатляющая рождественская елка на Place Kléber высотой примерно 100 футов», отметили в TUI Musement.
Шестое место, с суммарным объемом 139,630 запросов, занял Амстердам в Нидерландах. В 2026 году городской фестиваль света отмечает 15 лет со дня запуска, и посетители смогут увидеть художественные инсталляции вдоль городских каналов, выбрав прогулку на лодке или пеший маршрут. Праздничную атмосферу дополняют рождественские рынки на городской площади Museumplein и каток рядом с Rijksmuseum, музеем нидерландского искусства и истории.
Столица Италии, Рим, получила 126,750 запросов. Занимая седьмое место, город предлагает праздничные лакомства, включая сладкие хлеба панеттоне и пандоро, которые традиционно едят на Рождество. Проводя праздники в Риме, можно прогуляться по рождественскому рынку на Piazza Navona. В TUI Musement также рекомендуют посетить вертепы на площади Святого Петра в Ватикане.
На восьмом месте списка Прага в Чехии, которая собрала 113,050 запросов. Подъем на башню Старой ратуши открывает посетителям панорамный вид на рождественский рынок, крыши Праги и большую освещенную елку на площади.
Находясь в Будапеште, Венгрия, который набрал 110,510 запросов, можно отправиться в термальные купальни Сечени, что станет необычным способом согреться после прогулки по рождественскому рынку у базилики Святого Иштвана.
Первую десятку замыкает Дублин, который набрал 105,620 запросов. Ирландская столица известна традиционной рождественской иллюминацией на Grafton Street и концертами рождественских гимнов в соборе Святого Патрика.
Топ-10 рождественских направлений
Самые популярные города для поездок на Рождество и Новый год по данным TUI Musement:
1. Лондон, Великобритания: 272,320 запросов
2. Париж, Франция: 252,800 запросов
3. Эдинбург, Великобритания: 173,840 запросов
4. Вена, Австрия: 158,270 запросов
5. Страсбург, Франция: 140,560 запросов
6. Амстердам, Нидерланды: 139,630 запросов
7. Рим, Италия: 126,750 запросов
8. Прага, Чехия: 113,050 запросов
9. Будапешт, Венгрия: 110,510 запросов
10. Дублин, Ирландия: 105,620 запросов
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