Ярмарка начнет свою работу сегодня, а открытие с концертом запланированы в 17:00 в воскресенье, 29 ноября.

По выходным дням на Домской площади будут выступать хоры, фольклорные коллективы, детские вокальные ансамбли и различные артисты.

В выходные и праздничные детей будут ждать Дед Мороз и гномы, творческие мастерские, катание на карусели и на пони.