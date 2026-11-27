Они сканировали густой лесной покров с помощью технологии LiDAR (Light Detection and Ranging), которая использует лазерные импульсы для измерения расстояний и создания сложных трехмерных карт. Это позволяет анализировать большие территории без вырубки растительности или физического посещения каждого участка.

«Это было первое по-настоящему масштабное исследование с применением технологии LiDAR в Амазонии», — говорит археолог, антрополог и соавтор работы Мартти Пярссинен из Хельсинкского университета.

Команда изучила территорию площадью 4400 кв. км. и обнаружила 432 геоглифа — подавляющее большинство из них ранее не было зафиксировано. Они были созданы в период с 600 г. до н. э. по 850 г. н. э.

Цивилизация Акири, которой принадлежат эти геоглифы, занимала, по предположениям ученых, площадь около 183 000 квадратных километров — это примерно площадь современных Камбоджи или Сирии. В период расцвета (100–300 гг. н. э.) численность населения могла достигать трех миллионов человек.