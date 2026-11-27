«Эти люди создавали монументальную геометрию в Амазонии в то же время, когда в Греции Пифагор формулировал свою теорему», — говорит палеонтолог Алсеу Ранци, президент Института геоглифов Амазонии и один из членов исследовательской группы.
Сканируя прошлое
Исследование, недавно опубликованное в журнале Nature, было проведено группой ученых из университетов и институтов Испании, Финляндии, Бразилии и Дании.
Они сканировали густой лесной покров с помощью технологии LiDAR (Light Detection and Ranging), которая использует лазерные импульсы для измерения расстояний и создания сложных трехмерных карт. Это позволяет анализировать большие территории без вырубки растительности или физического посещения каждого участка.
«Это было первое по-настоящему масштабное исследование с применением технологии LiDAR в Амазонии», — говорит археолог, антрополог и соавтор работы Мартти Пярссинен из Хельсинкского университета.
Команда изучила территорию площадью 4400 кв. км. и обнаружила 432 геоглифа — подавляющее большинство из них ранее не было зафиксировано. Они были созданы в период с 600 г. до н. э. по 850 г. н. э.
Цивилизация Акири, которой принадлежат эти геоглифы, занимала, по предположениям ученых, площадь около 183 000 квадратных километров — это примерно площадь современных Камбоджи или Сирии. В период расцвета (100–300 гг. н. э.) численность населения могла достигать трех миллионов человек.
По словам Ранци, исследователи обнаружили рвы шириной до 15 м и глубиной до 5 м. Столь грандиозные сооружения указывают на то, что их создавали крупные сообщества, действовавшие сообща.
«В этом регионе нет камня. Вероятно, для перемещения грунта они использовали деревянные инструменты и корзины», — предполагает он.
Однако из-за влажного климата Амазонии органические материалы быстро разлагаются, поэтому сделать однозначные выводы довольно сложно.
Исследователи полагают, что для возведения таких объектов требовались не только огромные трудозатраты и разделение труда, но и глубокие знания в области математики и геометрии.
Для чего их могли создавать?
Когда-то считалось, что геоглифы служили крепостями или оборонительными сооружениями, защищавшими население от вторжений.
Однако сегодня эксперты полагают, что эти сооружения, скорее всего, выполняли церемониальные и политические функции — и служили местом сбора, а не постоянного пребывания людей.
«Если это подтвердится… значит, эти люди жили в мире. Тот факт, что они затратили столько сил и труда на создание [геоглифов], говорит о том, что у них не было серьезных врагов, о которых стоило бы беспокоиться», — предполагает Ранци.
По словам Пярссинена, для культуры Акири было характерно глубокое уважение к природе.
«Они никогда не превращали тропический лес в саванну, — говорит он. — Расчистка леса и вырубка деревьев проводились лишь в тех масштабах, которые были необходимы для поддержания их образа жизни — выращивания кукурузы, тыквы и маниока — и не более того».
Результаты раскопок свидетельствуют о том, что за сооружениями тщательно следили.
«Речь шла не просто о строительстве, а о сохранении этих объектов на протяжении столетий, что, безусловно, требовало наличия обширных накопленных знаний», — отмечает еще один соавтор исследования, археолог и антрополог из Федерального университета Пара (Бразилия) Руан Карлос Лопес.
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