По мере того как новые технологии все активнее занимают свое место в туристической отрасли и становятся более сложными, все больше путешественников обращаются к ним за советом. Но остаются вопросы, сможет ли ИИ удовлетворить растущий запрос и насколько путешественники готовы ему доверять.
Проблема может заключаться в том, что технологии развиваются быстро, но пока не умеют давать точную и сложную информацию, или в том, что они становятся вездесущими, но уходят на задний план. Насколько в этих условиях путешественники готовы использовать ИИ для планирования поездок?
Вот чего, по прогнозам, ждут от ИИ лидеры отрасли и исследования, и как он может повлиять на будущее путешествий.
Amadeus: почему 2032 год рассматривается как «год горизонта»
Согласно новому исследованию Amadeus, 2032 год станет для отрасли «годом горизонта», когда ИИ «преобразит путешествия».
В своем последнем отчете «The Intelligent Journey 2032» глобальная компания в сфере туристических технологий с помощью сценариев рассмотрела неопределенности и вызовы, которые могут сформировать модель будущего путешествий.
Исследование, подготовленное совместно со Stratforma, выявило ключевые неопределенности, которые могут ожидать отрасль впереди:
Большой разрыв: в этом сценарии использование ИИ путешественниками достигает предела, когда фрагментированные системы, геополитика и сбои в физическом мире «перегружают» его возможности. По словам Amadeus, технология способна «справляться с вдохновением на путешествия и рекомендациями, но по-прежнему не может надежно обеспечивать сложные поездки».
В результате люди остаются «частым резервным вариантом» в ситуациях, когда автоматизация не может скоординировать все путешествие и когда речь идет о событиях с высокими ставками.
Сбалансированные границы: Amadeus ожидает, что к 2032 году ИИ станет гораздо более способным, однако пользователи будут «осознаннее» относиться к тому, когда его использовать.
Компания отмечает: «Технологии уходят на задний план, убирая лишние трения и при этом сохраняя выбор, открытия и человеческие связи, которые делают путешествия ценными».
Несмотря на то что ИИ становится все более сложным и повсеместным, Amadeus прогнозирует, что «цифровое отделение» будет востребовано в обмен на подлинность, приватность, случайные открытия и подлинное человеческое общение.
Машина против машины: к 2032 году ожидания путешественников, как предполагается, вырастут на фоне того, что отрасль успешно интегрировала ИИ на уровне систем. Путешественники также будут считать, что у них есть инструменты, способные оправдать эти ожидания. Однако разочарования не будут восприниматься как неизбежные и вместо этого ответственность будут возлагать на поставщиков.
Кроме того, по мере того как все больше решений принимается между машинами, все более важным станет прозрачность того, как именно эти решения принимаются.
Путешественники обслужены? Отрасли также придется научиться показывать ценность интеграции ИИ на фоне того, что Amadeus описывает как «широкую тревогу клиентов» из-за того, как технология может предоставлять услуги по привлекательной цене. Поэтому внедрение технологии путешественниками, по прогнозу, будет «неравномерным и осторожным».
Такие опасения, как конфиденциальность, автономия, справедливость и подотчетность, останутся для путешественников на первом плане, и отрасли придется создавать для них защитные механизмы.
IATA: путешественники используют ИИ для планирования
В своем Глобальном опросе пассажиров 2026 года Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) установила, что ИИ становится все более важным инструментом для планирования поездок.
На основе более чем 10 000 ответов из 200 стран 49% путешественников сообщили, что уже использовали ИИ для планирования. В их числе 21%, которые применяли его для поиска рейсов в конкретный пункт назначения, 19% сказали, что искали с его помощью самые дешевые авиабилеты. Наконец, 17% респондентов использовали ИИ для вдохновения на путешествия.
«Люди используют ИИ, чтобы планировать свои поездки», сказал Ник Карин, старший вице-президент IATA по операциям, безопасности и охране. «Для авиакомпаний важно не только обеспечить присутствие своих предложений в ИИ, но и развивать удобные переходы, которые позволяют превращать разговор с ИИ в реальное бронирование».
Dnata: ИИ и впечатления путешественников
По мнению генерального директора группы dnata, глобальной компании в сфере авиации и туристических услуг, ИИ обладает потенциалом для трансформации впечатлений от путешествий.
В беседе с Euronews Travel на выставке Arabian Travel Market 2026 в Дубае Nabil Sultan Al Murr сказал, что технологии уже меняют то, как планируются и продаются отпуска.
«Я искренне считаю, что ИИ и технологии принесут огромные преимущества с точки зрения улучшения всей пассажирской поездки и возможности предлагать лучшие предложения и продукты», сказал он.
TOURISE: ИИ для вдохновения, но не для принятия решений
В отчете «Future Traveller» компаний TOURISE и Euromonitor International, который анализирует, как меняющиеся приоритеты перестраивают глобальный туризм, говорится, что путешественники охотно пользуются помощью ИИ, но остаются независимыми, когда дело доходит до окончательного выбора.
Согласно отчету, в 2026 году 31% путешественников будут использовать его для планирования поездок и бронирования. Это тенденция, особенно заметная среди миллениалов: 34% используют ИИ для планирования и бронирования, тогда как среди представителей поколения Z этот показатель составляет 29%.
Тем временем 59% используют ИИ для получения информации или рекомендаций, и эта тенденция особенно выражена среди поколения X (65%) и беби-бумеров (67%), а также миллениалов (57%).
Помимо инструментов планирования исследование показало, что ИИ будет превращаться в «спутника в путешествиях»: 64% опрошенных в 2025 году заявили, что готовы платить за ИИ-ассистента, который будет предоставлять информацию во время поездки.
Booking.com: воодушевление на фоне скепсиса в Европе
Однако путешественники не слишком готовы полностью отдавать контроль. В своем Глобальном отчете об отношении к ИИ, опубликованном в 2025 году, Booking.com выяснила, что лишь 12% путешественников чувствовали бы себя комфортно, если бы ИИ-инструменты принимали решения самостоятельно. По словам компании, это подчеркивает «четкую границу, когда речь идет о полной передаче контроля автоматизации».
Кроме того, когда речь зашла о недоверии к информации, создаваемой ИИ, Северная Америка заняла первое место с показателем 32%, за ней следуют Европа и Ближний Восток с 29%.
В исследовании использовались данные 37 000 потребителей из 33 рынков. Несмотря на указанную долю скептиков, 86% респондентов из Европы и Ближнего Востока сообщили, что воодушевлены ИИ и его возможностями, еще 74% заявили, что знакомы с технологией и понимают, как она работает.
В глобальном масштабе 91% респондентов также воодушевлены ИИ, но лишь 6% «полностью доверяют» ему. Тем временем 10% чувствуют себя «крайне некомфортно» из-за технологии, «отказываясь доверять ИИ без одобрения человека».
При этом 89% отметили, что хотят использовать ИИ в своих будущих планах поездок, особенно на фоне того, что все больше людей (24%) считают его более надежным источником по сравнению с блогерами или инфлюенсерами в социальных сетях, которым доверяют 19% и 14% соответственно.
«Генеративный ИИ представляет собой одну из самых значимых технологических трансформаций нашей эпохи, фундаментально меняя то, как потребители взаимодействуют с окружающим миром», сказал Джеймс Уотерс, директор по бизнесу Booking.com.
Уотерс добавил, что развитие технологий также «поднимает планку» ожиданий потребителей в отношении их меняющихся потребностей.
Aven Hospitality: точность определит, кому путешественники доверяют
Накануне конференции Phocuswright, прошедшей в ноябре во Флориде, лидеры отрасли обсудили, как путешественники будут планировать поездки в 2027 году, и указали на важность точности и того, чтобы технологии «доказывали свою состоятельность» в ситуациях с перебоями.
По словам Терезы Маккинтош, генерального директора Aven Hospitality, компании, которая предоставляет объектам размещения программное обеспечение для гостеприимства на основе ИИ, технологии пока не смогли преодолеть разрыв между своими системами и каналами бронирования, что ставит отели в невыгодное положение.
«Одно дело, когда ИИ-ассистент рекомендует отель», сказала она. «А совсем другое, когда он находит точные тарифы, проверяет наличие номеров в режиме реального времени и затем завершает бронирование».
Такую точку зрения поддержал Кеннет Йохансен, директор по доходам Travelport, который добавил: «По мере того как ИИ берет на себя большую роль в планировании поездок, качество и точность информации, лежащей в основе этих рекомендаций, будут иметь все более важное значение».
С другой стороны, когда путешественники сталкиваются с отменой рейсов, пропущенными стыковками или внезапной сменой планов, вместо того чтобы стоять в очередях у стойки в аэропорту или ждать ответа службы поддержки по телефону, они будут получать ответы от ИИ в течение нескольких минут.
«В 2027 году именно обслуживание станет той сферой, где путешественники действительно ощутят влияние ИИ», сказал Никлас Андреен, коммерческий директор по авиакомпаниям и технологиям в Sabre Corporation.
«У путешественников будут заранее выявляться сбои, им будут предлагаться варианты перебронирования, а изменения подтверждаться в течение нескольких минут, зачастую еще до того, как они сами поймут, что возникла проблема. Мы увидим, как агенты все активнее будут искать, бронировать, перебронировать и сопровождать путешествия, превращая ИИ из инструмента вдохновения в значимый новый уровень дистрибуции и обслуживания в отрасли».
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