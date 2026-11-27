Проблема может заключаться в том, что технологии развиваются быстро, но пока не умеют давать точную и сложную информацию, или в том, что они становятся вездесущими, но уходят на задний план. Насколько в этих условиях путешественники готовы использовать ИИ для планирования поездок?

Вот чего, по прогнозам, ждут от ИИ лидеры отрасли и исследования, и как он может повлиять на будущее путешествий.