По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, 26 ноября среднесуточная температура воздуха по всей стране опустилась ниже нуля, что ознаменовало начало метеорологической зимы в Латвии.
В некоторых районах страны лежит тонкий слой снега — на метеостанциях его высота не превышает одного сантиметра.
В ближайшие ночи температура воздуха опустится до -2…-9 градусов, а в выходные днем составит от 0 до -4 градусов. На следующей неделе на побережье — а местами и на более обширной территории — температура поднимется выше нуля. Ожидается, что осадков будет совсем немного. Будет преобладать южный или юго-западный ветер, от слабого до умеренно сильного.
Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, в первые две недели декабря средняя температура воздуха в Латвии ожидается немного ниже нормы, а количество осадков — меньше обычного. Во второй половине декабря погода может стать более теплой и влажной.
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