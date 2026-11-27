В некоторых районах страны лежит тонкий слой снега — на метеостанциях его высота не превышает одного сантиметра.

В ближайшие ночи температура воздуха опустится до -2…-9 градусов, а в выходные днем ​​составит от 0 до -4 градусов. На следующей неделе на побережье — а местами и на более обширной территории — температура поднимется выше нуля. Ожидается, что осадков будет совсем немного. Будет преобладать южный или юго-западный ветер, от слабого до умеренно сильного.