По результатам их расследования, злоумышленники потенциально могли перехватывать коды подтверждения личности, ссылки для смены паролей и другую конфиденциальную информацию ещё до того, как адресаты успевали прочитать полученные SMS.

Журналисты опубликовали скриншоты, показывающие, какие именно сведения были доступны. Например, в сообщениях Swedbank можно было увидеть код подтверждения для смены пароля, информацию о входящих и исходящих операциях, остаток на счёте и другие подробности.

При этом база данных обновлялась в режиме реального времени. Это означает, что посторонние могли получить информацию ещё до того, как её прочитал сам клиент банка.