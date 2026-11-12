Лаурис Страутманис после стрельбы на точность занимал третье место с 292 очками, однако по итогам скоростной стрельбы набрал в сумме 570 очков и опустился на 20-ю позицию. Эмилс Васерманис с результатом 560 очков занял 28-е место среди 31 участника.

В командном зачете латвийская сборная не смогла удержать первое место, завоеванное после первой части соревнований. С результатом 1718 очков команда заняла пятое место среди шести сборных.