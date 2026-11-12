В среду в первой части соревнований — стрельбе на точность — Эрбс показал лучший результат, набрав 293 очка. В четверг в скоростной стрельбе он добавил еще 295 очков и с общей суммой 588 очков стал чемпионом мира.
Лаурис Страутманис после стрельбы на точность занимал третье место с 292 очками, однако по итогам скоростной стрельбы набрал в сумме 570 очков и опустился на 20-ю позицию. Эмилс Васерманис с результатом 560 очков занял 28-е место среди 31 участника.
В командном зачете латвийская сборная не смогла удержать первое место, завоеванное после первой части соревнований. С результатом 1718 очков команда заняла пятое место среди шести сборных.
Ранее сообщалось, что в воскресенье Эрбс, Страутманис и Васерманис стали чемпионами мира в командных соревнованиях по скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 25 метров по мишени с черным кругом.
Чемпионат мира в Дохе завершится в субботу.
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