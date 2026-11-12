Подростки обступили её толпой, выхватили сумку, достали кошелёк, забрали деньги. Кошелёк выбросили неподалёку.
Но на несколько попыток вызвать полицию, депутату Плауде сообщили, что на такой вызов стражи правопорядка не приедут, сообщил Клебахс в своем видео.
По его словам, это уже седьмой случай воровства по одной и той же схеме в этом месте, за последнее время. Логично было бы выставить у здания вокзала экипаж полиции, но такового нет. И приезжать на вызов не спешат. Не помогает и камера, установленная на площади со стороны McDonald’s.
Отметим, что в распоряжении редакции пока нет комментария полиции по поводу данной ситуации.
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