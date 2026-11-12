По его словам, это уже седьмой случай воровства по одной и той же схеме в этом месте, за последнее время. Логично было бы выставить у здания вокзала экипаж полиции, но такового нет. И приезжать на вызов не спешат. Не помогает и камера, установленная на площади со стороны McDonald’s.

Отметим, что в распоряжении редакции пока нет комментария полиции по поводу данной ситуации.