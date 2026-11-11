Уголовный процесс начат в связи с причинением гражданину Латвии значительных телесных повреждений. В ходе расследования будут установлены обстоятельства произошедшего и дана оценка ответственности участников конфликта.
Как сообщалось ранее, 8 октября правоохранители получили вызов в один из баров столицы на улице Александра Чака.
Прибыв на место происшествия, полицейские выяснили, что между двумя мужчинами произошёл конфликт, в результате которого оба получили телесные повреждения.
Полиция установила личности участников драки. Один из них оказался гражданином Латвии, другой — гражданином Индии.
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