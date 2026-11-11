Как сообщалось ранее, 8 октября правоохранители получили вызов в один из баров столицы на улице Александра Чака.

Прибыв на место происшествия, полицейские выяснили, что между двумя мужчинами произошёл конфликт, в результате которого оба получили телесные повреждения.