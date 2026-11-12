Задержать предполагаемых воров удалось в ночь на 22 октября. Тогда несколько человек взломали топливный бак техники, принадлежавшей одному из предприятий Резекне, и слили не менее 40 литров дизельного топлива.
Полицейские, располагавшие оперативной информацией, задержали троих подозреваемых сразу после совершения преступления. Ими оказались мужчина 1987 года рождения и двое молодых людей, родившихся в 2001 году.
В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что задержанные могут быть причастны и к другим аналогичным преступлениям, зарегистрированным в сентябре и октябре нынешнего года.
По версии следствия, топливо похищали из самых разных машин. Среди пострадавшей техники оказались экскаваторы, трактор, установка для просеивания древесной щепы и другие механизмы.
Всего речь идёт примерно о 850 литрах дизельного топлива. Если оценивать похищенное по условной розничной цене около двух евро за литр, его стоимость достигает 1700 евро. Однако окончательный размер причинённого предприятиям ущерба в сообщении полиции не указан.
Примечательно, что все трое задержанных остаются на свободе. К ним применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.
По фактам краж возбуждены уголовные дела по части третьей статьи 175 Уголовного закона Латвии. Эта норма предусматривает ответственность за кражу с проникновением в транспортное средство, помещение или хранилище.
За подобное преступление может грозить лишение свободы на срок до пяти лет. Закон также допускает более мягкие наказания, включая краткосрочное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф. Возможна и конфискация имущества.
Расследование продолжается. Полицейским предстоит установить обстоятельства всех эпизодов и доказать причастность задержанных к каждому из них.
На фоне этой истории Государственная полиция напоминает владельцам сельскохозяйственной и строительной техники о необходимости защищать машины от краж.
Правоохранители рекомендуют оставлять технику на охраняемых или хорошо просматриваемых территориях, устанавливать видеонаблюдение и использовать запирающиеся крышки топливных баков.
Последняя мера особенно актуальна для машин, которые остаются на строительных площадках или в хозяйствах на ночь. Обычная незапирающаяся крышка бака позволяет злоумышленникам получить доступ к топливу без серьёзных препятствий.
В полиции подчёркивают, что своевременное обнаружение подозрительной активности и надёжное хранение техники способны существенно снизить риск подобных краж.
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