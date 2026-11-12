Полицейские, располагавшие оперативной информацией, задержали троих подозреваемых сразу после совершения преступления. Ими оказались мужчина 1987 года рождения и двое молодых людей, родившихся в 2001 году.

В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что задержанные могут быть причастны и к другим аналогичным преступлениям, зарегистрированным в сентябре и октябре нынешнего года.