В таких уродливых киосках по семь тысяч в Риге организуют уличную торговлю

Так как уличная торговля может вестись круглый год, модули оснащены крышей и стенами для защиты продавцов от дождя, ветра и солнца. Дизайн модулей позволяет их размещение в различных комбинациях, учитывая особенности окружающей среды на каждой конкретной торговой площадке. Каждый модуль включает функциональные элементы, которые позволяют адаптировать его под нужды торговли и ассортимент товаров.

По информации Рижской думы, изготовление одного модуля обходится в 7023 евро без НДС, а установка — 600 евро. В 2024 году было выделено финансирование на изготовление и установку 22 модулей. В 2025 и 2026 годах планируется изготовить и установить еще 44 модуля, заменив устаревшие торговые павильоны на новые.

Адреса установки новых модулей:

ул. Валдекю, 53;

угол ул. Парадес и ул. Плекснес;

угол ул. Лиелвардес и Бривибас гатве;

угол ул. К. Валдемара и ул. Зирню;

ул. Тилта, рядом с конечной остановкой 3-го троллейбуса;

Проспект Виестура, напротив дома № 24;

угол ул. Мурьяню и ул. Юглас.

Для использования торговых мест, оборудованных самоуправлением, необходимо получить разрешение на уличную торговлю в зарегистрированном торговом месте и оплатить муниципальный сбор. Дополнительная информация доступна на сайте riga.lv.