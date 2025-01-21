В России узаконят конфискацию иностранных активов

Власти РФ планируют закрепить в законе возможность конфискации активов "недружественных" стран и связанных с ними граждан. Центробанк, МИД, а также министерства финансов и экономического развития согласовали соответствующую законодательную инициативу, сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на сообщения российских СМИ о документе, подготовленном к заседанию правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Инициатива разработана в рамках реализации президентского указа президента РФ от 23 мая 2024 года, требующего компенсации ущерба в результате "недружественных" действий США. Однако данный механизм предполагается применять и в отношении других "недружественных" государств и связанных с ними лиц, указывается далее.

Комиссия рассмотрит документ на следующей неделе, отмечает издание со ссылкой на источник. Согласно этой информации, активы граждан из "недружественных" стран в будущем предполагается полностью изымать по решению арбитражного суда. При этом перечень для конфискации и передачи активов в госсобственность будет составлять правовая комиссия по иностранным инвестициям.

Юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян заявил, что прямая конфискация иностранных активов в РФ пока не проводилась, вводились лишь ограничения на пользование имуществом. В частности, активы блокировались на счетах типа С, а их продажа затруднялась согласованиями с правительством.

Законопроект является ответной мерой на угрозу конфискации замороженных в иностранных государствах активов Банка России.

В частности, 6 января группа членов парламентов Великобритании и других стран опубликовала в газете The Times открытое письмо с призывом найти способ легально перевести все 300 млрд евро замороженных российских активов Украине. По мнению парламентариев, это гарантировало бы, что Россия заплатит за свои преступления и дало бы "четкий сигнал" о решимости предотвратить будущие конфликты.