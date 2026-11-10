В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби завершился первый день переговоров России и Украины при посредничестве США, посвященных окончанию войны России с Украиной. Об этом со ссылкой на источники сообщили российские информагентства во вторник, 10 ноября.
В первый день переговоры продлилась 4,5 часа с 40-минутным перерывом. Ни о каких результатах или деталях обсуждений официально не сообщается. Источник «Украинской правды», близкий к украинской делегации, рассказал, что в первый день стороны договорились провести «масштабный обмен пленными в ближайшее время».
Как писало агентство Reuters, со ссылкой на источник в делегации РФ, Россия на трехсторонних переговорах собирается сделать основной темой обсуждения договоренностях по послевоенной системе безопасности в Европе.
Трехсторонний переговорный процесс продолжится в среду, 11 ноября. Это первые переговоры Украины и России за 8 месяцев. Предыдущие проходили в феврале в Женеве, но их остановили из-за начавшейся войны США и Израиля против Ирана.
Рубио назвал переговоры «очень продуктивными»
Госсекретарь США Марко Рубио, выступая на полях встречи министров иностранных дел стран G7 в Париже, назвал переговоры в Абу-Даби «очень продуктивными». Он также выступил за привлечение европейских переговорщиков к будущим дискуссиям между Вашингтоном, Москвой и Киевом, посвященным прекращению войны в Украине.
«Мы считаем, что в долгосрочной перспективе к трехстороннему формату должны присоединиться и наши европейские партнеры, поскольку они являются частью решения этой проблемы», — заявил Рубио.
В Абу-Даби присутствовали представители европейских государств, а также делегаты от НАТО и ЕС, однако непосредственно за столом переговоров они не сидели.
Составы делегаций
Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Кроме прочих, в команде российских переговорщиков, по данным агентства «Интерфакс», — заместители главы МИД Сергей Рябков и Михаил Галузин, представители двух управлений Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и Юрий Жигарловский.
В составе возглавляемой Рустемом Умеровым украинской делегации в Абу-Даби, по данным онлайн-издания РБК, — глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, первый замглавы офиса президента Сергей Кислица, замначальника Главного управления разведки МО Украины Вадим Скибицкий и руководитель фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.
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