В первый день переговоры продлилась 4,5 часа с 40-минутным перерывом. Ни о каких результатах или деталях обсуждений официально не сообщается. Источник «Украинской правды», близкий к украинской делегации, рассказал, что в первый день стороны договорились провести «масштабный обмен пленными в ближайшее время».

Как писало агентство Reuters, со ссылкой на источник в делегации РФ, Россия на трехсторонних переговорах собирается сделать основной темой обсуждения договоренностях по послевоенной системе безопасности в Европе.