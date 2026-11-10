«Возможно, вы видели сообщения о том, что Россия пытается меня убить. Люди, занимающиеся вопросами безопасности, настоятельно рекомендовали мне не ехать в Берлин, поскольку сейчас это было бы неоправданным риском», — объяснил Каспаров.
При этом политик резко раскритиковал европейские власти, обвинив их в неспособности защитить собственную территорию от предполагаемых операций российских спецслужб.
«Вы должны признать тот факт, что вы позволили Европе стать игровой площадкой Владимира Путина. Если он может добраться до меня здесь, он может добраться до кого угодно. До ваших супругов и детей, ваших коллег», — предупредил Каспаров.
Ещё в конце сентября он сообщил, что американские и литовские спецслужбы предупредили его и соратника по Форуму свободной России Ивана Тютрина о возможной угрозе их жизни.
15 сентября Министерство юстиции США объявило об обвинениях против пятерых человек, которых американские власти связывают с российскими разведывательными структурами. По версии следствия, предполагаемая сеть занималась подготовкой нападений и заказных убийств противников Кремля за рубежом.
В материалах американского обвинения имена предполагаемых жертв публично не раскрывались. Поэтому сообщения о том, что именно Каспаров был одной из целей, следует отличать от официально установленных обстоятельств дела.
Сам Каспаров ранее признавал, что ему не сообщили прямо, фигурирует ли его имя в материалах обвинения. Однако предупреждения спецслужб он воспринял серьёзно и заявил, что намерен соблюдать рекомендованные меры безопасности.
Теперь эти опасения повлияли и на его публичную деятельность. Политик отказался от участия в мероприятии в Берлине, хотя организаторы заранее включили его в число выступающих.
Berlin Freedom Week проходит с 7 по 14 ноября и объединяет около 170 мероприятий, посвящённых демократии, свободе, правам человека и противодействию политическим преследованиям.
Отказ от поездки связан с оценкой угрозы безопасности, а не с объявлением о прекращении Каспаровым политической деятельности.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.