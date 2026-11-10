Ещё в конце сентября он сообщил, что американские и литовские спецслужбы предупредили его и соратника по Форуму свободной России Ивана Тютрина о возможной угрозе их жизни.

15 сентября Министерство юстиции США объявило об обвинениях против пятерых человек, которых американские власти связывают с российскими разведывательными структурами. По версии следствия, предполагаемая сеть занималась подготовкой нападений и заказных убийств противников Кремля за рубежом.

В материалах американского обвинения имена предполагаемых жертв публично не раскрывались. Поэтому сообщения о том, что именно Каспаров был одной из целей, следует отличать от официально установленных обстоятельств дела.