Американские переговорщики предложили изменить административные границы Украины, чтобы позволить России объявить о полном завоевании Луганской и Донецкой областей, которые она хочет захватить, без передачи Украиной агресору оставшихся под ее контролем районов. Об этом со ссылкой на источники пишет издание The Economist в понедельник, 9 ноября.
Эту идею оно называет «подкупом, чтобы склонить Путина к сделке». Другое предложение, прозвучавшее в этом контексте, — возвращение России на европейские энергетические рынки, пишет The Economist. Этой идее активно сопротивляется официальный Киев.
К ноябрю 2026 года Россия практически полностью захватила Луганскую область, где под контролем армии РФ находится 99% территории, и примерно на 80% — Донецкую область.
Критики опасаются намеренного затягивания переговоров Россией
Источники издания, знакомые с ходом переговоров, утверждают, что Россия демонстрирует «необычайную гибкость» даже в вопросе прекращения боевых действий на нынешних позициях. Однако эта гибкость проявилась лишь после того, как американские переговорщики предложили включить в переговоры более широкое обсуждение вопросов европейской безопасности.
«Это, как утверждают критики, открыло России возможность выдвигать новые требования, которые никогда не будут выполнены, что позволит ей продолжать войну, делая вид, что она говорит о мире», — пишет The Economist.
Киев не верит, что президент РФ Владимир Путин готов подписать мирное соглашение до окончания российской зимней кампании. «Возможно, это их план Б, пока они реализуют свой план А», — говорит высокопоставленный украинский чиновник.
Встреча в Абу-Даби по мирному урегулированию в Украине
Встреча Украины и России при посредничестве США проходит в столице ОАЭ Абу-Даби с 10 по 11 ноября. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Кроме прочих, в команду российских переговорщиков, по данным агентства «Интерфакс», входят заместители главы МИД Сергей Рябков и Михаил Галузин, представители двух управлений Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и Юрий Жигарловский.
В составе возглавляемой Рустемом Умеровым украинской делегации, по данным онлайн-издания РБК, — глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, первый замглавы офиса президента Сергей Кислица, замначальника Главного управления разведки МО Украины Вадим Скибицкий и руководитель фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.
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