Эту идею оно называет «подкупом, чтобы склонить Путина к сделке». Другое предложение, прозвучавшее в этом контексте, — возвращение России на европейские энергетические рынки, пишет The Economist. Этой идее активно сопротивляется официальный Киев.

К ноябрю 2026 года Россия практически полностью захватила Луганскую область, где под контролем армии РФ находится 99% территории, и примерно на 80% — Донецкую область.