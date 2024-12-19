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«У сборной Латвии будет ещё один ангел-хранитель с серьезным телосложением»: трогательный пост сестры Тиммы

Редакция PRESS 19 декабря, 2024 10:53

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Эмоциональный прощальный пост баскетболисту Янису Тимме посвятила его сестра Лелде Жандецка. Она размышляет о судьбе брата, комментирует его последние решения и благодарит всех, кто помогал семье в это трудное время.

«Пусть будет светлой память о моем брате!

Я прекрасно понимаю, что в последнее время Янис не был однозначной личностью. Но одно оставалось неизменным на протяжении всей его жизни: его самая первая любовь - к спорту.

Он был примером того, как с помощью целеустремленности и упорного труда можно добиться своей мечты - играть рядом с профессионалами и тренироваться с лучшими. С самого раннего детства он говорил, что будет профессиональным баскетболистом! И хотя в школе его иногда высмеивали за этот выбор, он шел своим путем, несмотря на все трудности. Думаю, любой профессиональный спортсмен и его семья знают, что спорт - не самый легкий путь. На поле ты отдаешь всего себя, как физически, так и эмоционально. Помню, были времена, когда у Яниса не хватало сил поднять сумку с формой после игры.

Те, кто знал моего брата лучше, знают, что под мышцами и татуировками скрывалось ранимое сердце и множество эмоций. Ему было легко помогать другим, но трудно попросить что-то для себя или признать, что он чего-то не может. Я знаю, что многие люди предлагали ему помощь, и я глубоко благодарна им за это, но мой брат принял свое решение, и, как бы больно это ни было, все, что мы можем сделать сейчас, - это принять его выбор.

Я благодарю его за то время, что мы провели вместе, и за его пример следовать своему жизненному призванию!

Уверен, что теперь у сына Яниса Кристиана, его приемного сына Гектора и сборной Латвии по баскетболу будет еще один ангел-хранитель с серьезным телосложением!

Сердечное спасибо всем от меня и моих родителей за огромное количество соболезнований. Мы также благодарны, что многие люди и организации по обе стороны границы вызвались помочь в организационных, юридических и финансовых вопросах, включая Министерство иностранных дел ЛР, Латвийский баскетбольный союз, “Alikson team” Гасана Мустафаева, Сане Оше, Мартиньшу Лауву, Гатису Лининьшу, Раймонду Элбакяну, Наурису Лиепиньшу и команде Анны Седоковой, товарищам Яниса по баскетбольным командами, всем его родственники, друзья, знакомым, поклонникам и последователам в Латвии и по всему миру".

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