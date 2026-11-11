Тыквы занимают особое место в овощеводстве Латвии. Их выращивают как небольшие семейные хозяйства, так и сельскохозяйственные предприятия, поставляющие продукцию на продажу, для переработки и сезонной торговли. Из-за своей специфичности и нишевых особенностей тыква представлена преимущественно в местном варианте — импортные плоды в магазинах и на рынках встречаются нечасто.
Согласно статистическому сборнику ЦСУ Латвии «Сельское хозяйство Латвии — 2025», в котором представлены данные за 2020, 2023 и 2024 годы, тыквы учитываются вместе с кабачками в одной категории — kabaCi un Kirbji. Поэтому приведенные показатели отражают общий урожай обеих культур, а не только тыкв. Объем сбора кабачков и тыкв в открытом грунте составил 7 422 тонны в 2020 году, 4 877 тонн — в 2023-м и 6 369 тонн — в 2024-м.
Не размером единым
Первое, с чего стоит начать выбор, — определиться, для чего вам нужна тыква. От этого зависят предпочтительные сорт и размер плода. Для супов-пюре, каш, рагу и запеканок подойдут тыквы с плотной мякотью. Для сладкой выпечки, оладий и десертов лучше выбирать сорта с выраженным сладким вкусом и не слишком водянистой мякотью. Если вы планируете запекать тыкву кусочками, обратите внимание на сорта, мякоть которых хорошо сохраняет форму при приготовлении. Для детского питания и нежных крем-супов удобны небольшие плоды с однородной мякотью. А если тыква нужна исключительно для украшения дома, можно ориентироваться на ее форму, цвет и то, насколько гармонично она впишется в интерьер.
Отдельная история — гигантские тыквы, которые привлекают внимание внушительными размерами. Они могут стать отличным выбором, если вы собираетесь готовить много блюд или планируете разделить покупку с семьей. Но если в доме живут один-два человека, небольшой плод практичнее — его легче хранить, разрезать и использовать до того, как мякоть начнет терять свежесть.
О чём расскажет внешний вид
Многие покупатели привыкли выбирать самую яркую тыкву. Кажется, что насыщенный оранжевый цвет обязательно говорит о зрелости и сладости. На самом деле все немного сложнее. Окраска кожуры прежде всего зависит от сорта. Спелая тыква может быть оранжевой, желтой, кремовой, зеленой или сероватой. Некоторые сорта даже после созревания сохраняют зеленый оттенок. Поэтому оценивать плод только по цвету не стоит. Гораздо важнее состояние кожуры. Она должна быть целой, без мокрых пятен, плесени, глубоких трещин и мягких участков. Небольшие естественные царапины и неровности необязательно свидетельствуют о плохом качестве, но повреждения, через которые открывается мякоть, сокращают срок хранения. У многих зимних сортов зрелая кожура достаточно плотная и твердая. Однако проверять ее ножом или пытаться продавить ногтем в магазине не нужно — так можно повредить плод. Лучше внимательно осмотреть поверхность и слегка прикоснуться к ней.
Обратите внимание и на форму. Она может быть круглой, вытянутой, приплюснутой или грушевидной — все зависит от сорта. Нестандартная форма сама по себе не является недостатком. А вот глубокие вмятины, подозрительные потемнения и участки с признаками гнили — повод выбрать другой экземпляр.
Существует популярный совет: постучать по тыкве и прислушаться к звуку. Считается, что спелый плод должен звучать глухо. Однако этот способ не позволяет надежно определить зрелость: звук зависит от сорта, размера и особенностей строения плода. Поэтому устраивать в магазине концерт из постукиваний не стоит. Гораздо полезнее оценить несколько признаков в совокупности: целостность кожуры, отсутствие мягких участков, состояние плодоножки и соответствие плода вашим кулинарным задачам. Если продавец указал сорт и назначение тыквы, эта информация тоже поможет сделать выбор, особенно если вы покупаете незнакомую разновидность впервые.
Внимание на плодоножку!
Если у тыквы сохранилась плодоножка, внимательно ее осмотрите. У зрелых плодов она часто бывает сухой, твердой и слегка шероховатой. Сочная зеленая плодоножка иногда указывает на то, что тыкву сняли с растения до полного созревания, хотя этот признак подходит не для всех сортов. Не стоит выбирать плод, если область вокруг плодоножки мокрая, почерневшая или покрыта плесенью. Это может свидетельствовать о порче. Важно и то, чтобы плодоножка не была вырвана с глубоким повреждением кожуры: через такие участки внутрь легче проникают микроорганизмы, а сам плод быстрее портится.
Если вы покупаете уже разрезанную тыкву, оценить плодоножку не получится. В таком случае особое внимание следует уделить состоянию мякоти, запаху и условиям хранения. Еще один полезный ориентир — вес. Если сравнить две целые тыквы примерно одинакового размера и одного сорта, более тяжелая нередко оказывается плотнее. Но это не универсальное правило: плотность мякоти и содержание воды зависят от разновидности и состояния плода. Слишком легкая тыква по сравнению с похожими экземплярами может оказаться подсохшей или иметь менее плотную мякоть. Однако делать вывод только по весу не следует. Если позволяет ситуация, можно осторожно приподнять плод, не рискуя уронить его. А вот крупные тыквы лучше не перекладывать без необходимости — они бывают тяжелыми, и случайное падение может повредить и товар, и торговое оборудование.
Пройдёмся по сортам
В магазинах Латвии можно встретить тыквы разных сортов, а ассортимент зависит от сезона и поставщиков. При выборе полезно ориентироваться не только на название, но и на планируемое применение.
Мускатная тыква. Часто имеет вытянутую или грушевидную форму и ярко-оранжевую мякоть. Подходит для супов, пюре, запекания и сладких блюд. Ее ценят за насыщенный вкус и приятную текстуру. Но сладость зависит от конкретного сорта и степени зрелости.
Тыква хоккайдо. Обычно это небольшой или средний плод с оранжево-красной кожурой. Он удобен для повседневной готовки: такую тыкву часто запекают целиком или кусочками. У некоторых разновидностей кожура после приготовления становится достаточно мягкой, поэтому ее можно не снимать. Но это зависит от конкретного сорта и способа приготовления.
Крупноплодная тыква. Может достигать внушительных размеров и подходит для супов, каш, запеканок и других домашних блюд. Вкус и консистенция сильно зависят от сорта, поэтому крупный размер еще не гарантирует сладости.
Декоративные тыквы. Привлекают необычными формами, полосками и яркой окраской. Но не всякая декоративная тыква предназначена для еды. Если на упаковке или ценнике нет информации о пищевом назначении, лучше использовать такую тыкву для украшения, а не для приготовления блюд.
Как хранить покупку дома?
Даже качественная тыква может быстро испортиться, если хранить ее неправильно. Целые, неповрежденные плоды многих зимних сортов хорошо сохраняются в прохладном, сухом, проветриваемом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Не стоит держать их возле батареи, в сыром помещении или там, где на кожуру постоянно попадает вода. Перед хранением не нужно мыть тыкву без необходимости — достаточно аккуратно удалить сухую грязь. Регулярно осматривайте запасы и убирайте плоды, на которых появились мягкие пятна или признаки плесени.
Разрезанную тыкву следует убрать в холодильник, закрыв срез пищевой пленкой или поместив кусок в подходящий контейнер. Желательно использовать ее в течение нескольких дней, учитывая состояние мякоти и условия хранения. Если вы понимаете, что не успеете приготовить весь плод, мякоть можно нарезать и заморозить.
Александр ФЕДОТОВ.
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