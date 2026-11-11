Многие покупатели привыкли выбирать самую яркую тыкву. Кажется, что насыщенный оранжевый цвет обязательно говорит о зрелости и сладости. На самом деле все немного сложнее. Окраска кожуры прежде всего зависит от сорта. Спелая тыква может быть оранжевой, желтой, кремовой, зеленой или сероватой. Некоторые сорта даже после созревания сохраняют зеленый оттенок. Поэтому оценивать плод только по цвету не стоит. Гораздо важнее состояние кожуры. Она должна быть целой, без мокрых пятен, плесени, глубоких трещин и мягких участков. Небольшие естественные царапины и неровности необязательно свидетельствуют о плохом качестве, но повреждения, через которые открывается мякоть, сокращают срок хранения. У многих зимних сортов зрелая кожура достаточно плотная и твердая. Однако проверять ее ножом или пытаться продавить ногтем в магазине не нужно — так можно повредить плод. Лучше внимательно осмотреть поверхность и слегка прикоснуться к ней.

Обратите внимание и на форму. Она может быть круглой, вытянутой, приплюснутой или грушевидной — все зависит от сорта. Нестандартная форма сама по себе не является недостатком. А вот глубокие вмятины, подозрительные потемнения и участки с признаками гнили — повод выбрать другой экземпляр.

Существует популярный совет: постучать по тыкве и прислушаться к звуку. Считается, что спелый плод должен звучать глухо. Однако этот способ не позволяет надежно определить зрелость: звук зависит от сорта, размера и особенностей строения плода. Поэтому устраивать в магазине концерт из постукиваний не стоит. Гораздо полезнее оценить несколько признаков в совокупности: целостность кожуры, отсутствие мягких участков, состояние плодоножки и соответствие плода вашим кулинарным задачам. Если продавец указал сорт и назначение тыквы, эта информация тоже поможет сделать выбор, особенно если вы покупаете незнакомую разновидность впервые.