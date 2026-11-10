Съёмки пройдут в Тукумском крае. Организаторы особенно ждут откликов от жителей близлежащих посёлков и Юрмалы. Участие в съёмках оплачивается, однако размер гонорара в объявлении не указан.
Чтобы подать заявку, нужно отправить письмо на spotkastings@gmail.com с пометкой «офицер». В письме просят указать параметры фигуры, номер телефона и город проживания, а также приложить две фотографии.
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