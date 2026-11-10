10 ноября 2026 12:51 ⏱ 1 мин чтения Редакция PRESS# Кино

Русским тоже можно: ищут героев для латвийского исторического фильма

Для съёмок в историческом латвийском фильме ищут мужчин. Организаторы кастинга приглашают желающих в возрасте от 25 до 65 лет, в том числе тех, для кого русский язык родной, но кто свободно говорит по-латышски.