Поводом для сравнения стала дискуссия в социальной сети Threads. Один из пользователей рассказал, что расходует около 350 киловатт-часов электроэнергии ежемесячно при трёхфазном подключении на 16 ампер, и попросил посоветовать более выгодный тариф.
В комментариях называли Ignitis, Elektrum и другие компании. Некоторые пользователи утверждали, что платят всего 7–13 центов за киловатт-час. Однако условия старых договоров не обязательно доступны новым клиентам.
Что же предлагают поставщики сейчас?
|Поставщик
|Цена за кВт·ч
|За месяц*
|Alexela
|13,20 цента
|48,17 €
|Virši
|13,35 цента
|48,71 €
|Elektrum
|14,50 цента
|54,24 €
|Enefit
|15,20 цента
|56,70 €
|Tet
|16,90 цента
|61,15 €
|Elektro HM
|18,15 цента
|64,74 €
|Elementary
|20,57 цента
|72,00 €
*Расчёт для потребления 350 кВт·ч в месяц. Включены НДС и абонентская плата поставщику. Не включены услуги Sadales tīkls и возможные дополнительные платежи. Цены по опубликованным предложениям на ноябрь 2026 года, требуют проверки перед заключением договора.
Среди рассмотренных фиксированных тарифов наиболее низкая цена обнаружилась у Alexela. По тарифу Garantētā 24 киловатт-час стоит 13,20 цента, а ежемесячная плата поставщику составляет 1,97 евро.
Совсем рядом находится Virši с тарифом Fiksētā elektrība 24M. Здесь киловатт-час стоит 13,35 цента, а абонентская плата составляет 1,98 евро. Оба предложения предусматривают фиксацию цены на два года.
У Elektrum тариф Saules enerģija предлагает цену около 14,50 цента за киловатт-час при ежемесячной плате 3,50 евро.
Enefit по тарифу Fiksētais Zaļais Plus 24 mēn. предлагает 15,20 цента за киловатт-час с абонентской платой 3,50 евро. У Tet тариф Stabilais+ 24 mēn. предусматривает 16,90 цента и ежемесячный платёж 2 евро.
Среди более дорогих рассмотренных предложений оказались Elektro HM с фиксированной ценой 18,15 цента и Elementary с ценой 20,57 цента за киловатт-час.
Чтобы понять реальную разницу, рассчитаем расходы для семьи, потребляющей 350 киловатт-часов в месяц.
Получается, что при одинаковом потреблении разница между самым дешёвым и самым дорогим из рассмотренных предложений достигает почти 24 евро в месяц, или около 286 евро за год.
Но есть важная ловушка. Самая низкая цена киловатт-часа ещё не гарантирует самый выгодный договор.
Например, некоторые поставщики предусматривают штрафы за досрочное расторжение. У Virši при заключении договора на два года такая плата может достигать 68 евро, у Enefit по рассмотренному тарифу — 72 евро, у Tet — 64 евро.
Поэтому переходить на фиксированный тариф только на зимние месяцы, рассчитывая вернуться на биржу весной, может оказаться невыгодно.
Биржевой тариф позволяет экономить в часы низких цен, особенно если можно переносить работу бойлера, стиральной машины или зарядку электромобиля на более дешёвое время. Однако он не защищает от резких скачков стоимости электричества.
Фиксированный тариф, напротив, обеспечивает предсказуемую цену самой электроэнергии, но не гарантирует неизменность всего счёта, поскольку сетевые платежи регулируются отдельно.
Таким образом, при потреблении около 350 киловатт-часов в месяц среди рассмотренных предложений наиболее привлекательными по цене выглядят Alexela и Virši. Однако окончательный выбор зависит от срока договора, штрафов, абонентской платы и индивидуальных условий.
Сравнить предложения можно на сайте Cenotava.lv, а перед подписанием договора следует проверить действующие цены непосредственно у поставщика.
В конечном счёте каждый потребитель должен решить сам, что для него важнее: минимальная цена сегодня, возможность свободно менять поставщика или уверенность в том, что электричество не подорожает в ближайшие два года.
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