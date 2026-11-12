Особенно опасным Страутиньш считает первый этап реформы. Поскольку значительная часть бюджета уже связана обязательствами по выплате пенсий и финансированию обороны, экономить придётся на других направлениях.

«Меры экономии всегда кажутся проще в предвыборной риторике, чем в реальной жизни. Легко сказать, что необходимо сократить государственное управление или бюрократию. Но нужно понимать пропорции различных частей общественного сектора», — предупреждает экономист.

Он напоминает, что непосредственно в учреждениях центрального государственного управления работают около 12 тысяч человек. Это лишь примерно 5% занятых в секторе общего государственного управления. При этом 60% рабочих мест этого сектора приходится на образование, здравоохранение и социальную помощь.