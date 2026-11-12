Кулбергс намерен к 2030 году вернуть государственные финансы к показателям 2018 года. Для этого в течение четырёх лет предлагается сэкономить 2,875 миллиарда евро. Уже в 2027 году сокращение запланированных расходов должно составить 822 миллиона евро, в 2028-м — 667 миллионов, в 2029-м — 675 миллионов, а в 2030-м — 711 миллионов евро.
Главный экономист Luminor Петерис Страутиньш напоминает, что никакого экономического кризиса в стране сейчас нет. Напротив, экономика растёт примерно на 3% в год. Поэтому поспешное урезание расходов может искусственно затормозить развитие.
По его расчётам, предлагаемые сокращения составляют около 3% совокупных бюджетных расходов за четыре года. Причём речь идёт не обязательно об уменьшении фактических трат, а прежде всего о сокращении их запланированного роста.
Особенно опасным Страутиньш считает первый этап реформы. Поскольку значительная часть бюджета уже связана обязательствами по выплате пенсий и финансированию обороны, экономить придётся на других направлениях.
«Меры экономии всегда кажутся проще в предвыборной риторике, чем в реальной жизни. Легко сказать, что необходимо сократить государственное управление или бюрократию. Но нужно понимать пропорции различных частей общественного сектора», — предупреждает экономист.
Он напоминает, что непосредственно в учреждениях центрального государственного управления работают около 12 тысяч человек. Это лишь примерно 5% занятых в секторе общего государственного управления. При этом 60% рабочих мест этого сектора приходится на образование, здравоохранение и социальную помощь.
Главный экономист SEB Дайнис Гашпуитис также считает стабилизацию бюджета необходимой. Государственный долг и связанные с ним расходы растут, а демографические изменения создают дополнительные проблемы. Однако он предупреждает, что полностью избежать повышения налогов, вероятно, не удастся, хотя основные налоги могут остаться без изменений.
Наиболее жёсткую оценку планам правительства дала главный экономист Swedbank Лива Зоргенфрейя. Она обращает внимание, что латвийская экономика пока работает ниже своих потенциальных возможностей, а в следующем году рост ВВП и без дополнительной экономии может замедлиться с 3% до 2,2%.
«Приведение бюджета в порядок в среднесрочной перспективе необходимо, поскольку долг и расходы на его обслуживание растут. Однако резкое урезание бюджета в нынешних условиях может привести к быстрому и нежелательному замедлению экономики», — заявила Зоргенфрейя.
По её приблизительной оценке, реализация предложенного плана за четыре года может уменьшить объём латвийской экономики более чем на 2,5% по сравнению со сценарием без таких сокращений.
«Плохая новость заключается в том, что гораздо важнее содержание плана, которое, очевидно, ещё только разрабатывается. Ясно, что этот план замедлит экономический рост. Однако последствия зависят от того, каким образом экономят. Менее болезненно устранять бесполезные расходы, чем механически всё урезать, сокращать государственные инвестиции или повышать налоги», — пояснила экономист.
Зоргенфрейя также сомневается, что правительство сможет быстро добиться существенной экономии за счёт сокращения чиновников, цифровизации и внедрения искусственного интеллекта. Для этого сначала потребуются инвестиции, реорганизация учреждений и время.
Дополнительную опасность представляют замедление роста зарплат и ускорение инфляции. По прогнозу Swedbank, в 2027 году покупательная способность населения будет расти значительно медленнее, а у работников общественного сектора может даже снизиться. Это ударит по потреблению и дополнительно затормозит экономику.
Экономист напоминает об опыте Эстонии, где попытки сократить бюджетный дефицит в период экономических трудностей способствовали дальнейшему ослаблению роста.
Таким образом, экономисты трёх банков сходятся в главном: государственные финансы необходимо приводить в порядок, но делать это следует постепенно, сопровождая сокращения структурными реформами. Иначе попытка сэкономить миллиарды может обернуться потерями для всей экономики.
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