«Гниды есть везде! К сожалению, это так», — признала Блёдоне в интервью на Delfi TV и сказала, что хотела бы, чтобы в этой стране таких не было.
Полковник подчеркнула, что в армии проводятся строгие проверки безопасности. При этом уверенность в лояльности сослуживцев не позволяет ей исключить присутствие российских шпионов в стране.
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