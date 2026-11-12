Гулбе считает, что глубокие профессиональные знания сами по себе ещё не гарантируют успешной работы на министерском посту.

«Политика всё-таки немного отличается, и министру необязательно быть очень большим профессионалом в своей отрасли. Министру внутренних дел необязательно быть бывшим заключённым. Нужно смотреть, что этот человек способен сделать. Но если человек вообще был очень далёк от партий и политики, ему очень трудно», — заявила Гулбе.