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Трамп обвинил Зеленского в желании воевать с Россией

© Deutsche Welle 24 января, 2025 12:33

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Scapix/SIPA / Ukrainian Presidential Press service

Владимир Зеленский "хотел воевать" с Россией, утверждает президент США Дональд Трамп. "Он тоже не ангел", - сказал Трамп о президенте Украины, пишет "Дойче велле".

Часть вины за вторжение России в Украину лежит на Владимире Зеленском, заявил в интервью телеканалу Fox News, опубликованном в четверг, 23 января, президент США Дональд Трамп. На вопрос о войне в Украине он ответил: "Это нужно немедленно прекратить. Это не должно было начаться. Я говорил с Путиным об этом. Украина была для него зеницей ока. Не было и шанса, что он когда-либо сделает это. И он не делал этого в течение четырех лет".

По словам главы Белого дома, в Украине "гибнут миллионы людей", "города разрушены". "Байден сделал ужасную работу, позволив этой войне начаться, - продолжил Дональд Трамп. - Он позволил (ценам - Ред.) энергии пойти вверх. Если бы он их снизил, война бы не началась, у Путина не было бы денег. Путин делает все свои деньги на энергии", - добавил Трамп, отметив, что "это не было основной причиной".

Трамп: В войне виноваты оба

"Путин не должен был этого делать. Я не виню только одного. Путин не должен был никогда этого делать и должен был остановиться. Они потеряли около 850 тысяч российских солдат и 700 тысяч украинских солдат, - сказал президент США. - Что касается Зеленского, сейчас он хочет заключить сделку. Но он тоже не должен был допустить эту войну. Он тоже не ангел. В первую очередь, он воюет с гораздо более крупным субъектом, намного крупнее. Да, он высказывался очень храбро. Они были храбры, но мы дали им миллиарды долларов. США дали на 200 млрд долларов больше, чем Европа".

"Зеленский продолжал сражаться с гораздо более крупным субъектом, намного крупнее, намного могущественнее. Он не должен был этого делать, потому что мы могли бы заключить сделку. Это ничего бы не стоило. Я бы легко добился этой сделки. Но Зеленский решил: "Я хочу воевать!" А у России 30 тысяч армейских бронемашин. А у Зеленского не было практически ни одной, - продолжил американский президент. - Вы не должны так сражаться. И тогда мы начали поставлять технику. Поставлять и поставлять. Они были смелы, чтобы применять ее. Но в итоге эту войну теперь нужно урегулировать".

Трамп угрожает России санкциями

Тактическую обстановку на востоке Украины президент США оценил следующим образом: "Поле боя там очень плоское. Это большие сельскохозяйственные земли, там почти нет укрытий. Единственное, что может остановить там пулю, выпущенную на несколько километров, - это человеческое тело".

"Скажу по правде: это настоящая борьба, и я понимаю это. И если они не сделают этого, я планирую применить масштабные пошлины. Если они не урегулируют войну в ближайшее время, почти немедленно, я планирую наложить масштабные пошлины на Россию. И масштабные налоги, а также санкции. Я не хочу этого делать, я люблю русский народ, они замечательные люди. Но мы должны закончить эту войну", - резюмировал республиканец.

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