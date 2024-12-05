Российский корабль обстрелял сигнальными боеприпасами вертолет Бундесвера

Бербок заявила, что наблюдение за трубопроводами и кабелями передачи данных в Балтийском море будет усилено, поскольку гибридные угрозы со стороны России и ее сторонников растут.

Инцидент произошел на фоне растущей напряженности в регионе. О причинах использования сигнальных боеприпасов российским экипажем пока ничего неизвестно.

Совсем недавно повреждение коммуникационных кабелей в Балтийском море привлекло внимание властей к возможным гибридным угрозам. В настоящее время шведские следователи рассматривают подозрения в отношении китайского судна "Yi Peng 3", которое находилось поблизости в момент повреждения кабеля.