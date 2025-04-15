Посольство Российской Федерации в Эстонии рекламирует разнообразные соревнования и предложения для молодежи. Темой 2025 года станет 80-я годовщина окончания Второй мировой войны. В России ожидают массовые визиты молодежи из других стран.

В прошлом году дети из Силламяэ приняли участие в конкурсе «Артек - столица детства» и в результате танцевальная группа "Фламинго", работающая в культурном центре Нарвы «Ругодив» под руководством Елены Курган, вошла в число победителей и получила бесплатные путевки в лагерь "Артек", в Крыму.

Это означает, что эстонских детей позвали в зону военных действий, пишет Postimees.

Муж Елены Курган, сотрудник Силламяэского центра интересов и молодежи «Улей» Андрей Маркус оформил согласно инструкциям организаторов проездные документы для себя и детей, чтобы поехать на оккупированную Россией территорию Украины.

В Международном детском центре «Артек» эстонских детей определили в лагерь «Лесной». Лагерь организовал для них встречи с людьми, находящимися под санкциями в нескольких зарубежных странах за антигуманные действия.

Среди них были, например, генеральный директор российской государственной корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов и телевизионный ведущий Дмитрий Киселев, поддерживающий присутствие российских войск в Украине и находящийся под санкциями на Западе за распространение кремлевской пропаганды.

Для детей выступал певец и политик Денис Майданов, многие песни которого наполнены русскими националистическими темами: ВДВ, ОМОН и спецназ. В его музыкальных видеоклипах демонстрируются тактические силовые акции, солдаты подразделений и военная техника.

Непосредственно перед агрессией против Украины Майданов оправдывал военный удар России, заявляя, что Украина до Днепра - это Россия.

Дети участвовали в проекте «Мост дружбы: Россия и мир». В программе выступала российская телеведущая Мария Ситель, которая принимала участие в народных мероприятиях, поддерживающих вторжение России в Украину.

Отдыхавшие в лагере дети встретились с солдатами, участвовавшими в военной агрессии против Украины. Детям показывали разное оружие, а в музей «Артека» был передан боевой флаг ЧВК «Вагнер».

«Артек» проводит поддерживающие мероприятия для российских военных, которые отправились в Украину убивать, а потом снимают пропагандистские видеоролики, на которых люди в футболках «Артека» передают гуманитарную помощь.

Дети из Эстонии, поехавшие в лагерь, позже использовались в пропагандистских материалах «Артека». На опубликованных фотографиях видно, что эстонских детей построили буквой V, использующейся в российской пропаганде против Украины.

17 июля 2023 года «Артек» был включен в санкционный список Великобритании за участие в проводящейся правительством России программе депортации и перевоспитания украинских детей.

Фото: иллюстративное