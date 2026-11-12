Журналисты нашли такую же игрушку в рижском магазине и подтвердили жалобу. В Rimi пояснили, что консоль поступила в продажу три недели назад, а все записанные в устройствах мелодии перед продажей не проверяют. За это время в странах Балтии купили 40 консолей, из них 19 — в Латвии.
Нидерландская компания Toi-Toys заявила, что выбор музыки не был намеренным: ни её сотрудники, ни китайский производитель не распознали гимн.
Руководитель Toi-Toys Роб Рюйдьякер заверил, что использование этой музыки не было намеренным. «Использование этой музыки не было осознанным выбором Toi-Toys. Мы незамедлительно потребовали от производителя объяснений и приняли меры, чтобы подобные ситуации не повторялись», — заявил он.
Компания потребовала от изготовителя объяснений.
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