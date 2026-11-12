Нидерландская компания Toi-Toys заявила, что выбор музыки не был намеренным: ни её сотрудники, ни китайский производитель не распознали гимн.

Руководитель Toi-Toys Роб Рюйдьякер заверил, что использование этой музыки не было намеренным. «Использование этой музыки не было осознанным выбором Toi-Toys. Мы незамедлительно потребовали от производителя объяснений и приняли меры, чтобы подобные ситуации не повторялись», — заявил он.