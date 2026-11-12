Он прогнозирует, что число обвиняемых увеличится, а остальные дела БПБК в ближайшее время передаст прокуратуре для продолжения расследования и предъявления обвинений.
Всего расследуются семь уголовных процессов, охватывающих восемь закупок на приблизительную сумму 7 млн евро. Два процесса уже переданы в EPPO: одно касается Огрской больницы, другое — закупки роботизированной хирургической системы «da Vinci». Право на защиту имеют 14 человек.
Исполняющая обязанности начальника БПБК Инета Цируле сообщила, что по одному из эпизодов собраны доказательства возможного требования и получения экспертом, привлеченным к закупке больницы Страдиньша, незаконного вознаграждения на сумму более 6000 евро. Государственное должностное лицо в этом эпизоде не замешано.
По словам Цируле, расследование продолжается под руководством прокуратуры, поэтому дополнительные подробности пока не разглашаются. Выгода предприятия, предположительно полученная в результате нарушений, еще устанавливается, однако к ней относится сам факт заключения договора о закупке.
Доникс сообщил, что прокуратура предъявила обвинения в мошенничестве и злоупотреблении служебным положением. С учетом возможной схемы нарушений несколько из семи уголовных процессов могут быть объединены. Это позволит в рамках одного процесса расследовать действия должностных лиц нескольких больниц и представителей предприятий.
Более подробную информацию прокуратура сможет предоставить после передачи материалов в суд., однако сроки Доникс прогнозировать не стал.
По данным БПБК, в шести из семи уголовных процессов фигурирует один и тот же зарегистрированный в Латвии поставщик медицинских товаров. На пресс-конференции не подтвердили, идет ли речь о компании «Arbor Medical korporācija». Ранее передача Латвийского телевидения «De facto» сообщала, что компания упоминается в уголовных делах, связанных с Видземской больницей и Больницей травматологии и ортопедии (БТО). Руководитель предприятия Даце Ратфелдере отрицала его причастность к этим делам.
БПБК также представило результаты анализа антикоррупционных планов больниц. Бюро запросило документы у 39 медицинских учреждений и получило 32. Пять планов датированы 2022 годом, хотя обновлять их необходимо не реже одного раза в три года.
Бюро оценивало меры по предотвращению коррупции в ходе закупок, управлению конфликтами интересов и информированию о нарушениях. Большинство планов не соответствуют требованиям правительства: в них зачастую перечислены риски, но не описаны конкретные ситуации их возникновения и действенные меры предотвращения.
Только пять планов получили от 10 до 15 баллов. Наиболее серьезные недостатки выявлены в разделах о закупках и информировании о нарушениях, а также в аспекте конкретности и возможности оценить результаты запланированных мероприятий. Даже документы с наиболее высокой оценкой нуждаются в улучшении, отметила начальник отдела стратегического анализа БПБК Инта Нолле.
Она подчеркнула, что ответственность за антикоррупционный план и его выполнение несет правление больницы. Нолле призвала медицинские учреждения пересмотреть свои планы и усилить внутренний контроль. БПБК уже три года проводит бесплатное обучение по разработке антикоррупционных мер. Следующее занятие запланировано на 25 ноября.
Государственный секретарь Министерства здравоохранения Агнесе Валюлиене заявила, что ведомство придерживается принципа нулевой терпимости к коррупции. Министерство повторно оценило управление коррупционными рисками в подведомственных предприятиях и намерено распространить этот подход на всю систему здравоохранения.
Среди возможных мер Валюлиене назвала повышение прозрачности закупок, развитие анонимного информирования о нарушениях, использование справочных цен и помощь в подготовке технических спецификаций. Министерство также рассматривает централизацию закупок и создание единой платформы для выработки решений совместно с профессиональными организациями. Первую встречу планируется провести в январе.
Как сообщалось, за последние два года БПБК и EPPO начали семь уголовных процессов по подозрениям в сговоре между работниками государственных и муниципальных больниц и поставщиками медицинского оборудования с целью обеспечить победу определенных предприятий в публичных закупках.
Речь идет о закупках в БТО, Клинической университетской больнице имени Паула Страдиньша, Видземской, Огрской, Лиепайской региональной, Баускской и Елгавской городской больницах.
21 мая БПБК провело процессуальные действия по трем уголовным процессам, связанным с четырьмя закупками в Видземской больнице, БТО и больнице Страдиньша. По подозрениям бюро, технические спецификации могли быть подготовлены под конкретных поставщиков. Общая стоимость затронутых договоров составляет не менее 3,68 млн евро. Закупки финансировались из государственного бюджета и средств Европейского союза.
В рамках расследования обыски прошли более чем по 17 адресам, в том числе в трех больницах. Право на защиту тогда получили четыре человека — два должностных лица и два представителя предприятий.
В делах о возможных нарушениях в Лиепайской региональной и Огрской больницах ранее были задержаны семь должностных лиц. БПБК подозревает, что представители обеих больниц могли договориться как минимум с двумя поставщиками о победе в нескольких публичных закупках.
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