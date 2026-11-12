Всего расследуются семь уголовных процессов, охватывающих восемь закупок на приблизительную сумму 7 млн евро. Два процесса уже переданы в EPPO: одно касается Огрской больницы, другое — закупки роботизированной хирургической системы «da Vinci». Право на защиту имеют 14 человек.

Исполняющая обязанности начальника БПБК Инета Цируле сообщила, что по одному из эпизодов собраны доказательства возможного требования и получения экспертом, привлеченным к закупке больницы Страдиньша, незаконного вознаграждения на сумму более 6000 евро. Государственное должностное лицо в этом эпизоде не замешано.