Рига готова? Снесённые советские памятники предлагают вернуть в один «красивый парк»

В своём неожиданном предложении Ратниекс сослался на опыт литовских соседей, у которых в одном месте собраны все старые памятники Ленину, а входной билет туда стоит 10 евро.

«Это могло бы стать отличным проектом для Риги! Мы могли бы собрать все демонтированные памятники в одном красивом месте, оформить его с участием ландшафтных архитекторов и поставить рядом с каждым памятником объяснительные таблички. Это стало бы не просто парком, а настоящим культурным центром!» –сказал Ратниекс.

Кстати, памятнику писателю Андрею Упитсу, похоже, повезло. Решение по нему пока не принято. А судьба ему готовилась умопомрачительная - творческие люди предлагали его распилить, что символизировало бы противоречивую роль Упитса в истории Латвии. Однако такая идея вызвала общественное осуждение, так как была признана неэтичной. Вице-мэр предложил на месте памятника поставить мемориальную доску в честь другого писателя, Аншлавса Эглитиса, а также установить памятник латышским легионерам.

Напомним, в Литве, в районе Друскининкая находится Грутас-парк, где располагается частный музей, собравший коллекцию советских памятников и символов, демонтированных после распада Советского Союза. Этот музей, открытый в 2001 году, стал популярной туристической достопримечательностью. Памятники, снесённые в Латвии, постигла незавидная судьба. Одни из них в принципе уничтожены, другие вывезены за границу.