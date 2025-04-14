Не забудьте зонтик: во вторник в некоторых районах Латвии ожидаются дожди

В некоторых районах страны ожидается туман. Будет дуть слабый ветер, во многих местах будет тихая погода. Температура воздуха опустится до +2..+7 градусов, местами в центральной и юго-восточной части страны не опустится ниже +8..+10 градусов.

Днем в Латгалии местами возможны кратковременные дожди, на побережье может сохраняться туман. При прогревающем солнце и слабом восточном, юго-восточном ветре температура воздуха поднимется до +17..+22 градусов, а на Курземском побережье Рижского залива — до +10..+15 градусов.

Во вторник в Риге ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, слабый восточный и юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью опустится до +7 градусов, днем ​​поднимется до +20..+21 градуса.