Консультант латвийского EURES Андрис Сеглиньш и его польский коллега Томаш Кравчик обсудят условия работы и жизни в Польше. Зрителям объяснят, как составить резюме и мотивационное письмо, а также на что обратить внимание при заключении трудового договора. Вопросы можно будет задать в комментариях или обсудить на отдельной дистанционной консультации.