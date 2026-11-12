Консультант латвийского EURES Андрис Сеглиньш и его польский коллега Томаш Кравчик обсудят условия работы и жизни в Польше. Зрителям объяснят, как составить резюме и мотивационное письмо, а также на что обратить внимание при заключении трудового договора. Вопросы можно будет задать в комментариях или обсудить на отдельной дистанционной консультации.
Это уже 16-й выпуск цикла «Узнай, прежде чем ехать. Путеводитель по безопасной работе в Европе». Передачи готовят при поддержке Европейского социального фонда Plus. Их цель — информировать о возможностях легального и безопасного трудоустройства за рубежом.
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