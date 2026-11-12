Спринге отмечает, что понимает раздражение политика: он неделями готовил план, час объяснял его журналистам, а затем увидел заголовки о сокращении бюджета и пересмотре пособий. В ответ Кулбергс записал ночное видео, в котором, по словам журналистки, агрессивно обвинил СМИ и заявил, что им нельзя доверять.
Но у журналистов, подчёркивает Спринге, своя задача: за короткое время превратить часовую презентацию со сложными графиками в новость или минутный телесюжет. Если основной посыл — всё плохо и расходы нужно сокращать, а предложения о росте доходов требуют дополнительных объяснений, в заголовки закономерно попадает понятная читателям тема пособий.
«Проигравшие — все. В центре внимания оказывается спор о том, кто как отреагировал, а главное — предложенный Кулбергсом план — теряется», — пишет Спринге.
При этом часть предложений она оценила положительно: возможность матерям маленьких детей работать неполный день с сохранением пособия, налоговые льготы для молодёжи и людей старше 65 лет. «Очень прогрессивно. Я бы даже сказала, что такие предложения подошли бы “Прогрессивным”», — отметила журналистка.
По мнению Спринге, Кулбергсу стоило спокойно объяснить спорные пункты, без нападок и обвинений.
«Таким образом, спокойно, без нападок и оскорблений, он добьётся гораздо большего. И к тому же, он заручится поддержкой СМИ», — советует Спринге.
Она также призвала обсуждать план конструктивно: не только искать недостатки, но и разбираться, какие предложения можно реализовать и как.
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