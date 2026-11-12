«Проигравшие — все. В центре внимания оказывается спор о том, кто как отреагировал, а главное — предложенный Кулбергсом план — теряется», — пишет Спринге.

При этом часть предложений она оценила положительно: возможность матерям маленьких детей работать неполный день с сохранением пособия, налоговые льготы для молодёжи и людей старше 65 лет. «Очень прогрессивно. Я бы даже сказала, что такие предложения подошли бы “Прогрессивным”», — отметила журналистка.

По мнению Спринге, Кулбергсу стоило спокойно объяснить спорные пункты, без нападок и обвинений.