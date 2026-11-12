Как заявил глава департамента общественного транспорта эстонского министерства Андрес Рубас, министерство не может отказать в выдаче разрешения на этот маршрут, так как — в отличие от Финляндии — Эстония не закрыла границу с Россией.

«ЕС не вводил никаких санкций против России в отношении свободного передвижения людей, поэтому у нас нет оснований отказывать в выдаче лицензий на эти маршруты», — заключил чиновник.

Уже сообщалось, что Министерство сообщения Латвии в сентябре подало в Кабинет министров предложения о поправках к Закону об автоперевозках, которые предусматривают с 2027 года полностью прекратить пассажирские автобусные перевозки в Россию и Белоруссию.