В министерстве отметили, что лицензия выдана, поскольку ни правовые нормы Европейского союза (ЕС), ни Эстонии не запрещают такие перевозки.
Автобусы «Ecolines» курсируют с Таллиннского автовокзала в Москву каждый день. Компания также осуществляет пассажирские перевозки из Таллинна в Санкт-Петербург.
Большинство транспортных услуг, связанных с Россией, в том числе авиаперелеты, в ЕС запрещены. Однако к автобусным перевозкам санкции не применяются, за исключением туристических поездок, организованных туроператорами.
Как заявил глава департамента общественного транспорта эстонского министерства Андрес Рубас, министерство не может отказать в выдаче разрешения на этот маршрут, так как — в отличие от Финляндии — Эстония не закрыла границу с Россией.
«ЕС не вводил никаких санкций против России в отношении свободного передвижения людей, поэтому у нас нет оснований отказывать в выдаче лицензий на эти маршруты», — заключил чиновник.
Уже сообщалось, что Министерство сообщения Латвии в сентябре подало в Кабинет министров предложения о поправках к Закону об автоперевозках, которые предусматривают с 2027 года полностью прекратить пассажирские автобусные перевозки в Россию и Белоруссию.
В настоящее время из Латвии регулярные пассажирские автобусные перевозки в Россию осуществляются по маршруту Рига-Москва, который обеспечивает «Ecolines». Разрешение на маршрут действительно до 9 января 2027 года.
В свою очередь, движение по маршруту Рига-Санкт-Петербург в настоящее время прекращено, так как Эстония в ночные часы ограничила время работы пограничного пункта.
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