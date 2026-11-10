Он добавил, что эксперты Банка Латвии внимательно оценят предложения премьер-министра Андриса Кулбергса о планируемом сокращении расходов и привлечении в экономику дополнительных средств.
В то же время Казакс отметил, что упомянутые Кулбергсом проблемы не новы, так как с 2019 года роль государства в экономике существенно возросла, расходы растут быстрее доходов, и долго так продолжаться не может.
«Развитие слишком медленное, мы можем и должны развиваться быстрее. Нужно смотреть и в сторону сокращения расходов, и в сторону более быстрого развития», — сказал Казакс.
В качестве основы для развития Казакс назвал рабочую силу, новый капитал и научную базу. Президент Банка Латвии подчеркнул, что в последние два-три года кредитование растет значительно быстрее экономики: кредитование предприятий увеличивается на 15% в год, домохозяйств — на 10%.
«Половина развития обеспечивается за счет кредитования, поэтому ясно, что экономику Латвии можно сделать более динамичной. Также необходимо определить конкретные приоритеты, один из них — экспорт, за счет которого можно расти значительно быстрее», — сказал Казакс.
Он добавил, что процессы перемен должны происходить продуманно и быстро.
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