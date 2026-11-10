В то же время Казакс отметил, что упомянутые Кулбергсом проблемы не новы, так как с 2019 года роль государства в экономике существенно возросла, расходы растут быстрее доходов, и долго так продолжаться не может.

«Развитие слишком медленное, мы можем и должны развиваться быстрее. Нужно смотреть и в сторону сокращения расходов, и в сторону более быстрого развития», — сказал Казакс.