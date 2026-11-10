В ЦСУ отмечают, что в сентябре 2026 года по сравнению с сентябрём 2025 года экспорт в Россию вырос на 2,5%, достигнув 89,079 млн евро. Основной вклад в рост внесло увеличение экспорта продукции пищевой промышленности на 23%, или 9,1 млн евро.

В то же время общая стоимость товаров, импортированных из России и Белоруссию, сократилась в 2,9 раза, или на 96,785 млн евро, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составила 49,959 млн евро.

По сравнению с девятью месяцами 2021 года совокупная стоимость импорта из России и Белоруссией уменьшилась в 32,6 раза, или на 1,58 млрд евро. За девять месяцев этого года из России в Латвию было ввезено товаров на 31,046 млн евро, что в 2,9 раза, или на 58,752 млн евро, меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Импорт из Белоруссии составил 18,913 млн евро, сократившись втрое, или на 38,033 млн евро.