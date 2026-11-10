За девять месяцев этого года Россия занимала пятое место среди крупнейших экспортных партнёров Латвии. В январе–сентябре Латвия экспортировала в Россию товары на общую сумму 796,042 млн евро, что на 8,5%, или 62,283 млн евро, больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт в Белоруссию составил 106,757 млн евро, увеличившись на 12,1%, или 11,506 млн евро.
Согласно данным ЦСУ, за девять месяцев 2026 года Латвия больше всего экспортировала в Россию продукцию пищевой промышленности, напитки, алкоголь, табак и его промышленные заменители — на общую сумму 391,92 млн евро.
В частности, экспорт напитков и алкоголя составил 355,828 млн евро. Из этой суммы на виски пришлось 141,423 млн евро, на ликёры — 52,881 млн евро, а на игристые вина из свежего винограда — 43,386 млн евро, в том числе на шампанское с защищённым наименованием места происхождения — 10,421 млн евро.
Экспорт вин из свежего винограда, включая креплёные вина, а также виноградного сусла, брожение которого было остановлено добавлением спирта, составил 31,92 млн евро. Вермутов и других вин из свежего винограда, ароматизированных растительными или ароматическими веществами, было экспортировано на 24,777 млн евро.
Стоимость экспорта изделий из зерна, муки, крахмала или молока, а также мучных кондитерских изделий составила 16,534 млн евро.
Кроме того, за девять месяцев этого года Латвия экспортировала в Россию текстильные материалы и изделия из них на 139,968 млн евро, продукцию химической и смежных отраслей промышленности — на 94,677 млн евро, а обувь, головные уборы, зонты и другие изделия — на 72,044 млн евро.
В ЦСУ отмечают, что в сентябре 2026 года по сравнению с сентябрём 2025 года экспорт в Россию вырос на 2,5%, достигнув 89,079 млн евро. Основной вклад в рост внесло увеличение экспорта продукции пищевой промышленности на 23%, или 9,1 млн евро.
В то же время общая стоимость товаров, импортированных из России и Белоруссию, сократилась в 2,9 раза, или на 96,785 млн евро, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составила 49,959 млн евро.
По сравнению с девятью месяцами 2021 года совокупная стоимость импорта из России и Белоруссией уменьшилась в 32,6 раза, или на 1,58 млрд евро. За девять месяцев этого года из России в Латвию было ввезено товаров на 31,046 млн евро, что в 2,9 раза, или на 58,752 млн евро, меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Импорт из Белоруссии составил 18,913 млн евро, сократившись втрое, или на 38,033 млн евро.
В ЦСУ также сообщили, что в сентябре 2026 года импорт из России по сравнению с сентябрём 2025 года сократился в 4,1 раза и составил 983 000 евро. Основной причиной стало сокращение импорта продукции химической и смежных отраслей промышленности на 93,6%, или 1,3 млн евро.
Как ранее сообщало агентство LETA, за девять месяцев этого года Латвия экспортировала товары на общую сумму 16,038 млрд евро, что на 8,8%, или 1,29 млрд евро, больше, чем за аналогичный период 2025 года.
При этом общий объём импорта составил 19,14 млрд евро, увеличившись на 9,5%, или 1,658 млрд евро.
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