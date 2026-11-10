Для сравнения, экономике Литвы банк прогнозирует рост на 2,7%, хотя ещё в августе ожидал 3%. Прогноз для Эстонии оставлен без изменений — 2,5%. Таким образом, Латвия, которую ещё недавно считали наиболее медленно растущей экономикой региона, теперь может выйти в лидеры.
Однако у оптимистичного прогноза есть неприятная оборотная сторона. Уже в следующем году экономический рост Латвии, по оценкам SEB, замедлится до 2%, а инфляция ускорится до 3,9%. Ещё в августе банк ожидал, что в 2027 году цены будут расти в среднем на 3,3%. Получается, экономика может заметно сбавить обороты, тогда как потребительские цены продолжат повышаться.
На нынешний год инфляционный прогноз для Латвии, напротив, немного улучшен — с 3,6% до 3,4%. В 2028 году экономисты ожидают роста ВВП на 2,1%, а средней инфляции на уровне 2,5%.
Неоднозначная ситуация складывается и у соседей. В Литве, несмотря на замедление экономического роста в нынешнем году, инфляция останется значительно выше латвийской — 5,2%. В 2027 году она, согласно пересмотренному прогнозу SEB, составит 4,4%.
Литовская экономика в 2027 году должна вырасти на 2,1%, а в 2028-м — на 2,7%. Таким образом, после нынешнего года Литва вновь может обогнать Латвию по темпам экономического развития.
Для Эстонии прогноз роста ВВП на 2026 год сохранился на уровне 2,5%, но ожидания на следующий год ухудшились: вместо прежних 2,8% банк теперь прогнозирует 2,2%. В 2028 году рост может составить 2,7%.
Инфляция в Эстонии, по расчётам SEB, составит 3% в нынешнем году, столько же в 2027-м и 2,5% в 2028 году.
При этом новый прогноз SEB заметно оптимистичнее оценок латвийского Министерства финансов. В опубликованных 6 ноября расчётах ведомство ожидало роста ВВП на 2,4% в 2026 году и на 1,9% в 2027-м.
В целом экономисты SEB предупреждают, что росту европейской экономики угрожают высокие цены на энергоносители, увеличение стоимости кредитов и сохраняющаяся глобальная неопределённость.
Для жителей Латвии это означает, что более высокие темпы экономического роста вовсе не гарантируют столь же быстрого улучшения покупательной способности. Даже если страна действительно окажется первой в Балтии по росту ВВП, инфляция продолжит уменьшать эффект от повышения доходов.
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