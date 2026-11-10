Однако у оптимистичного прогноза есть неприятная оборотная сторона. Уже в следующем году экономический рост Латвии, по оценкам SEB, замедлится до 2%, а инфляция ускорится до 3,9%. Ещё в августе банк ожидал, что в 2027 году цены будут расти в среднем на 3,3%. Получается, экономика может заметно сбавить обороты, тогда как потребительские цены продолжат повышаться.

На нынешний год инфляционный прогноз для Латвии, напротив, немного улучшен — с 3,6% до 3,4%. В 2028 году экономисты ожидают роста ВВП на 2,1%, а средней инфляции на уровне 2,5%.