Вызов поступил в 14:53. Возгорание произошло в квартире на втором этаже, где горели домашние вещи на площади 16 квадратных метров. На место происшествия прибыли пожарные-спасатели, которые вывели из здания троих человек.
Особую тревогу вызывает то, что во всём многоквартирном доме спасатели не услышали ни одного предупреждающего сигнала дымового детектора. При пожаре, особенно в жилом здании, такое устройство способно дать людям драгоценные минуты для эвакуации. Однако в данном случае жильцы не получили звукового предупреждения, которое пожарные могли бы зафиксировать.
При этом отсутствие слышимых сигналов ещё не означает, что извещателей в квартирах вообще не было. Они могли отсутствовать, быть неисправными или не сработать по другим причинам. Сведения о причинах возгорания и состоянии оборудования в сообщении службы не приводятся.
Всего за минувшие сутки VUGD получила 38 вызовов. Из них 11 были связаны с тушением пожаров, включая один лесной, ещё 14 — с проведением спасательных работ. В 13 случаях тревога оказалась ложной.
Помимо пожара в жилом доме, спасателям пришлось тушить заброшенное здание, кучу листьев, мусор, лесную подстилку и микроавтобус.
Служба напоминает о важности дымовых извещателей: их установка в жилых помещениях обязательна, а исправность необходимо регулярно проверять. Даже сравнительно небольшой пожар может быстро привести к опасному задымлению, особенно если возгорание происходит в многоквартирном доме.
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