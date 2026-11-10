Особую тревогу вызывает то, что во всём многоквартирном доме спасатели не услышали ни одного предупреждающего сигнала дымового детектора. При пожаре, особенно в жилом здании, такое устройство способно дать людям драгоценные минуты для эвакуации. Однако в данном случае жильцы не получили звукового предупреждения, которое пожарные могли бы зафиксировать.

При этом отсутствие слышимых сигналов ещё не означает, что извещателей в квартирах вообще не было. Они могли отсутствовать, быть неисправными или не сработать по другим причинам. Сведения о причинах возгорания и состоянии оборудования в сообщении службы не приводятся.