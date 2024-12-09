Израильские военные впервые за 50 лет вошли в Сирию

Сухопутные войска Израиля впервые с Войны Судного дня в 1973 году открыто вошли на территорию Сирии, перейдя демилитаризованную приграничную зону. Об этом сообщила в воскресенье, 8 декабря, газета The New York Times (NYT) со ссылкой на двух неназванных израильских чиновников.

Силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяли под контроль вершину горы Хермон на сирийской стороне границы, а также несколько других мест, которые считают важными для стабилизации контроля над этим районом, указывает издание.

Журналисты также ссылаются за заявление начальника штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенанта Херци Халеви, что Израиль "разместил войска на сирийской территории". Тем самым Халеви подтвердил, что военные вышли за пределы демилитаризованной буферной зоны на Голанских высотах, но не привел подробностей, пишет NYT.

Развертывание израильских сил за пределами буферной зоны является существенным сдвигом в политике Израиля в отношении Сирии, поскольку это первый открытый ввод сил ЦАХАЛ на сирийскую территорию после соглашения о прекращении огня 1974 года, пишет далее газета.