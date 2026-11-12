Как сообщил агентству LETA исполнительный директор Рижской думы Янис Ланге, к разработке условий следующего конкурса планируется привлечь организации фермеров и производителей продуктов питания, а также независимого эксперта. При этом пересматривать нынешнюю закупку самоуправление не намерено, поскольку процедура уже близится к завершению.
«Мы работаем над подготовкой следующей закупки школьного питания. К этому процессу привлечён независимый эксперт, а также запланировано более тесное сотрудничество с организациями фермеров и производителей продуктов питания, чтобы при разработке условий закупки учесть рекомендации отрасли», — пояснил Ланге.
По информации Рижской муниципальной полиции, в четверг в 5:08 грузовик выгрузил картофель и капусту на Ратушной площади, 1. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего и решает вопрос о начале административного производства.
Ланге отметил, что у самоуправления нет документов, подтверждающих латвийское происхождение овощей и их соответствие требованиям к биологической продукции. По его словам, если бы такие подтверждения имелись, овощи могли бы стать своеобразным подарком к государственным праздникам, например для Рижского национального зоопарка.
Однако водитель не оставил никаких сопроводительных документов, поэтому из соображений безопасности всю продукцию придётся утилизировать.
Как сообщалось, акцию организовало общество «Крестьянский Сейм» (Zemnieku saeima) в знак протеста против условий закупок питания для рижских школ и детских садов.
Член правления организации Мартиньш Тронс подчеркнул, что ноябрь — месяц патриотизма, единства и благодарности, а настоящий патриотизм политики должны подтверждать делами.
По его словам, власти публично выступают за поддержку местных производителей и использование латвийских продуктов в школьном питании. Однако фермеры опасаются, что в меню образовательных учреждений всё большую долю займёт продукция из соседних стран и государств за пределами Евросоюза.
В этом году Рижская дума объявила закупку услуг питания для 27 образовательных учреждений на общую сумму 26,8 миллиона евро.
Условия конкурса допускают доставку отдельных продуктов с расстояния до 300 километров от границы Риги. По мнению фермеров, такой радиус охватывает значительную часть территорий соседних государств, где латвийским контролирующим органам сложнее проверять происхождение и качество продукции.
«Крестьянский Сейм» неоднократно призывал самоуправление остановить закупку, однако эти обращения остались безрезультатными. В итоге фермеры решили привлечь внимание к проблеме, высыпав у Рижской думы несколько тонн овощей.
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