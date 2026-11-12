«Мы работаем над подготовкой следующей закупки школьного питания. К этому процессу привлечён независимый эксперт, а также запланировано более тесное сотрудничество с организациями фермеров и производителей продуктов питания, чтобы при разработке условий закупки учесть рекомендации отрасли», — пояснил Ланге.

По информации Рижской муниципальной полиции, в четверг в 5:08 грузовик выгрузил картофель и капусту на Ратушной площади, 1. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего и решает вопрос о начале административного производства.