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Британия готова отправить войска в Украину: в Париже открывается экстренный саммит

© Deutsche Welle 17 февраля, 2025 09:14

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Scanpix (Photo by Toby Melville / POOL / AFP)

Кир Стармер заявил, что готов отправить британские войска в Украину для гарантий безопасности. Одновременно британский премьер признал, что лишь США могут удержать РФ от повторного вторжения.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер впервые заявил, что готов отправить британские войска в Украину в рамках миротворческой миссии. С такими словами политик выступил в статье для газеты The Daily Telegraph, опубликованной в воскресенье, 16 февраля.

"Великобритания готова играть ведущую роль в ускорении работы над гарантиями безопасности для Украины. Это включает в себя дальнейшую поддержку украинских военных, на что Великобритания уже выделила 3 ​​млрд фунтов в год как минимум до 2030 года. Но это также означает готовность и желание внести вклад в гарантии безопасности для Украины, разместив там наши собственные войска, если необходимо. Я не говорю это легкомысленно. Я очень глубоко чувствую ответственность за то, что британские военнослужащие могут оказаться в опасности. Но любая роль в обеспечении безопасности Украины помогает гарантировать и безопасность нашего континента, и безопасность этой страны", - написал Стармер.

По его словам, "это не только вопрос будущего Украины, это экзистенциальный вопрос для Европы в целом". "Обеспечение прочного мира в Украине , который защитит ее суверенитет в долгосрочной перспективе, имеет решающее значение, если мы хотим удержать Путина от дальнейшей агрессии в будущем", - добавил британский премьер.

Стармер: Только Вашингтон может сдержать Путина

Одновременно он признал, что "только США могут удержать Путина от повторного нападения", и анонсировал встречу с Дональдом Трампом в ближайшие дни. Он добавил, что поднимет этот вопрос и на экстренном саммите по Украине в Париже 17 февраля: "Я направляюсь в Париж с очень четким посланием для наших европейских друзей. Мы должны показать, что действительно серьезно относимся к собственной обороне и несем свое бремя. Мы говорили об этом слишком долго - и президент Трамп прав, требуя, чтобы мы начали действовать".

Стармер призвал входящие в НАТО страны Европы увеличить расходы на оборону, а также ужесточить санкции в отношении России, в том числе на экспорт нефти, "теневой флот" и против банков РФ, помогающих обходить действующие штрафные меры. Политик выступил за прием Украины в НАТО и заявил, что "мир приходит через силу", а "слабость ведет к войне".

Экстренный саммит по Украине в Париже

После заявлений нового руководства США о том, что оно не предполагает участия Европы в переговорах о мире в Украине, лидеры европейских стран договорились встретиться 17 февраля в Париже с целью выработать общую позицию по этому вопросу. В экстренном саммите в столице Франции намерен участвовать и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

 

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