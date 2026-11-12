Тем не менее в распространенном в четверг сообщении Obuolys утверждается, что 800-страничная книга Гитлера будет представлена вместе с более чем 1,5 тыс. сносок, комментариев и пояснений, подготовленных польским историком Эугениушем Цезарием Крулем, а предисловие написал временно исполняющий обязанности главы Центра исследования геноцида и резистенции жителей Литвы Арунас Бубнис.

Издательство заявляет, что книга, которая выйдет в конце декабря этого года, посвящена памяти жертв преступного режима – как урок для будущих поколений.

„Текст Mein Kampf уже давно доступен в интернете, в старых переводах и изданиях без критического контекста. Поэтому главный вопрос сегодня заключается не в том, доступен ли текст, а в том, получает ли читатель только пропагандистский текст или вместе с ним и инструменты для его понимания и критической оценки“, – утверждают издатели.