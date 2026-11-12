„Если бы меня как человека спросили, подходящее ли сейчас время для издания этой книги в Литве, я бы сказал, что, наверное, нет. Возможно, следовало бы воздержаться от (издания) таких противоречивых книг, даже с критическими комментариями“, – сказал министр в четверг агентству BNS.
„Но поскольку она выходит с критическими комментариями, пусть научное сообщество после выхода книги и оценит ее: соответствуют ли эти комментарии и выводы, представленные рядом с текстом, современному историческому контексту и нашему восприятию событий прошлого“, – подчеркнул Альсис.
На этой неделе агентство BNS несколько раз пыталось связаться с издательством, но на запросы там не ответили.
Тем не менее в распространенном в четверг сообщении Obuolys утверждается, что 800-страничная книга Гитлера будет представлена вместе с более чем 1,5 тыс. сносок, комментариев и пояснений, подготовленных польским историком Эугениушем Цезарием Крулем, а предисловие написал временно исполняющий обязанности главы Центра исследования геноцида и резистенции жителей Литвы Арунас Бубнис.
Издательство заявляет, что книга, которая выйдет в конце декабря этого года, посвящена памяти жертв преступного режима – как урок для будущих поколений.
„Текст Mein Kampf уже давно доступен в интернете, в старых переводах и изданиях без критического контекста. Поэтому главный вопрос сегодня заключается не в том, доступен ли текст, а в том, получает ли читатель только пропагандистский текст или вместе с ним и инструменты для его понимания и критической оценки“, – утверждают издатели.
По словам представителей Obuolys, критическое издание книги помогает распознать сами механизмы пропаганды – теории заговора, приписывание коллективной вины, создание образа врага и сведение сложных социальных проблем к одному мнимому виновнику.
Первый том книги нацистский диктатор написал в 1923 году, отбывая наказание в тюрьме Ландсберга после неудачного Пивного путча в Мюнхене. Он вышел в 1925 году, второй том – в 1926-м. Изложенные в книге идеи впоследствии легли в основу политики нацистской Германии – расовая иерархия и антисемитизм, уничтожение демократии, принцип одного непогрешимого вождя, территориальная экспансия и стремление к „жизненному пространству“ в Восточной Европе.
По словам Альсиса, хотя критические выводы вносят вклад в историческую науку, важно не забывать, что это книга нацистского режима.
„В то же время это, вероятно, является элементом как науки, так и истории, который требует новой и критической оценки. Что мы и сами делаем в Литве, скажем, со всеми книгами и произведениями искусства, изданными в советский период, мы оцениваем их критически“, – пояснил он.
Статья 524 Кодекса об административных правонарушениях Литвы предусматривает, что распространение или демонстрация нацистской символики запрещены, за это грозит штраф до 700 евро, а руководителям юридических лиц – до 1,2 тыс. евро.
Однако Отдел коммуникации Департамента полиции Литвы пояснил BNS, что упомянутый закон предусматривает и исключение – ответственность за распространение нацистских символов не применяется, если это делается в целях музейной деятельности, информирования общественности об исторических и текущих событиях, тоталитарных или авторитарных режимах, образования, науки, искусства, коллекционирования, торговли антиквариатом или подержанными вещами.
Это означает, что данное исключение распространяется и на книгу Гитлера.
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