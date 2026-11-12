ЕС заключил с Нигерией «знаковое», как заявили в Брюсселе, миграционное соглашение. Однако детали документа, подписанного два дня назад в Абудже комиссаром ЕС Магнусом Бруннером и главой МИД Нигерии Бьянкой Одумегву-Оджукву, по-прежнему неясны.
После десятилетия переговоров Нигерия согласилась принимать обратно своих граждан, которые незаконно проживают в европейских странах.
Соглашение предусматривает «быстрые и эффективные процедуры» по возвращению нигерийцев, не имеющих права оставаться в странах ЕС.
На данный момент в Нигерию возвращается лишь один из трёх (источник на английском языке) нелегальных мигрантов, что является острой проблемой для блока.
Сведения о том, что Нигерия получила в обмен на соглашение, расходятся.
Согласно сообщениям местной (источник на английском языке) прессы, ЕС пообещал выделить почти 100 миллионов евро дополнительного финансирования на управление миграцией и сотрудничество в сфере безопасности.
A historic milestone in EU–Nigeria migration cooperation! Today, 10 November 2026, the European Union and Nigeria officially signed the EU–Nigeria Readmission Agreement (EURA) in Abuja, marking a major step forward in their longstanding partnership on migration. https://t.co/0vWTX9f15b
— EU in Nigeria (@EUinNigeria) November 10, 2026
Нигерийская газета The Sun в материале, размещённом (источник на английском языке)на X делегацией ЕС в Абудже, приписала (источник на английском языке) это обещание Йоханнесу Лухнеру, заместителю генерального директора директората Европейской комиссии по вопросам миграции и внутренних дел.
Согласно этим сообщениям, средства должны пойти на создание законных путей миграции нигерийцев в ЕС, а также на инициативы по борьбе с торговлей людьми и наркотиками.
Европейская комиссия утверждает, что это соглашение не представляет собой «сделки, основанной на обмене уступками».
«Оно (соглашение) является частью более широкого, взаимовыгодного партнёрства между ЕС и Нигерией. […] Это важный шаг в укреплении нашего партнёрства, которое основано на взаимном доверии, общих обязанностях, принципе взаимности и общих интересах», — сообщил в четверг представитель Еврокомиссии, отвечая на вопрос Euronews.
В своём заявлении Магнус Бруннер (еврокомиссар по внутренним делам и миграции) не раскрыл подробностей договора, лишь отметив, что ЕС и Нигерия «превращают огромный потенциал своего партнёрства во взаимную выгоду».
Министр иностранных дел Нигерии и делегация ЕС в Нигерии пока не ответили на запрос Euronews о комментарии.
ЕС уже взял на себя обязательства выделить Нигерии 731 миллион евро в виде грантового финансирования на 2021-2027 годы.
Многие нигерийские мигранты проникают в Европу по опасному средиземноморскому маршруту. Нигерийцы были крупнейшей национальной группой среди нелегально прибывших в Италию в 2017 и 2018 годах, но с тех пор их число значительно сократилось. Евростат не публикует данные о текущем количестве нигерийцев, нелегально проживающих в странах ЕС.
Для ЕС соглашение с Нигерией — попытка увеличить число мигрантов, которые фактически возвращаются в Нигерию после приказа покинуть европейскую страну. Этот показатель остается на уровне около 30%, несмотря на небольшой рост в последние месяцы.
В соответствии с международным правом государства обязаны принимать обратно своих граждан. Однако африканские правительства нередко сопротивлялись таким возвращениям или затягивали процедуру.
Чтобы активизировать сотрудничество с третьими странами, ЕС использует стимулы и рычаги воздействия во всех сферах. Речь идет о визовой политике, торговой и финансовой поддержке. Иностранные правительства, со своей стороны, просят в обмен существенное упрощение визового режима или крупные финансовые пакеты.
В настоящее время у ЕС есть 18 соглашений о возвращении мигрантов в страны происхождения. Большинство из них заключены с государствами Азии и Западных Балкан. Договор 2014 года с Кабо-Верде стал первым для блока соглашением с африканской страной. Последующие за этим переговоры с Марокко и Тунисом зашли в тупик.
Некоторые государства-члены ЕС заключили двусторонние соглашения о возвращении нелегальных мигрантов, проживающих на их территории.
ЕС в целом всё чаще обращается к соглашениям, не имеющим обязательной юридической силы (подобным тем, что заключены с Афганистаном, Бангладеш и Эфиопией), либо к более широким стратегическим партнерствам, таким как меморандумы о взаимопонимании, подписанные с Тунисом и Египтом.
В рамках соглашения с Абуджей также могут быть возвращены граждане ЕС, не имеющие законного права оставаться в Нигерии. Договор все еще нуждается в одобрении стран-членов ЕС и Европейского парламента.
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