На данный момент в Нигерию возвращается лишь один из трёх (источник на английском языке) нелегальных мигрантов, что является острой проблемой для блока.

Сведения о том, что Нигерия получила в обмен на соглашение, расходятся.

Согласно сообщениям местной (источник на английском языке) прессы, ЕС пообещал выделить почти 100 миллионов евро дополнительного финансирования на управление миграцией и сотрудничество в сфере безопасности.