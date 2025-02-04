Военной полиции не хватает людей: в армии растет число нарушений

Главная проблема, которая была выявлена на заседании, - нехватка персонала для выполнения тех функций, которые возложены на Военную полицию. Так, юристы Военной полиции выполняют обязанности, связанные не только с профессиональной военной службой, но и с военнослужащими запаса и военнослужащими Службы государственной обороны (СГО).

В будущем объем работы будет только расти, так как система обучения военнослужащих резерва расширяется, как и растет численность военнослужащих СГО. Соответственно, потенциально может увеличиться и количество дел о нарушениях, отметил глава комиссии, напомнив, что Военной полиции приходится не только проводить оперативные мероприятия, но и оформлять протоколы об административных правонарушениях.

"Учитывая объем функций и увеличение объема работы, я только могу восхищаться тем, как Военная полиция сейчас справляется с обязанностями", - подчеркнул Бергманис.

На заседании также выкристаллизовался вопрос о не соответствии инфраструктуры Военной полиции современным требованиям, а также об улучшении сотрудничества с другими структурами, такими как Государственная полиция и прокуратура.

Бергманис рассказал, что когда он несколько лет назад занимал пост министра обороны, в отраслевом ведомстве происходили различные инциденты. Он отметил, что тогда в законодательство были внесены изменения, однако судя по информации, прозвучавшей на сегодняшнем заседании комиссии, риск инцидентов все еще существует. Поэтому комиссия запросит у Министерства обороны данные о том, что еще необходимо для предотвращения различных инцидентов.

Выслушав руководство Военной полиции, комиссия пришла к выводу, что в целом в армии число нарушений невелико, но проявились тенденции в связи с военнослужащими СГО. Как пояснил Бергманис, это логично: чем в армии больше людей, тем потенциально больше нарушений возможно. Похожие тенденции наблюдаются и в соседних с Латвией странах. Если бы потенциал Военной полиции был шире, а проверок еще больше, то количество нарушений, вероятно, выросло бы, рассуждал Бергманис.

Руководство Военной полиции признало, что сейчас достаточно качественно идет набор молодых специалистов, но взвешивается необходимость специализации в ее рядах военнослужащих СГО. Во время кризиса они могли бы служить резервом, сказал Бергманис.

Военная полиция - подразделение боевой поддержки. Она обеспечивает охрану Президента государства, охрану приглашенных должностных лиц иностранных государств и представителей международных организаций, сопровождает военные колонны и охраняет военные грузы, предотвращает и пресекает правонарушения в воинских частях и на охраняемых объектах, проводит досудебное расследование и заботится о безопасности в местах проведения военных мероприятий.