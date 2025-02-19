В Риге неадекватный напал с ножом на водителя троллейбуса

Первоначально полиция получила информацию о мужчине, который, угрожая ножом, угрожал прохожим и повредил дверь здания на конечной остановке троллейбуса № 19 в районе улицы Петерсалас.

На место происшествия был немедленно отправлен ближайший экипаж. Прибыв на место, сотрудники правоохранительных органов заметили мужчину с большим кухонным ножом в руках. Мужчине немедленно приказали бросить нож, на что он подчинился, но продолжал вести себя агрессивно и бравурно.

Мужчина был повален на землю и задержан с применением физической силы и наручников. Во время задержания из его вещей выпал еще один небольшой нож.

На месте происшествия было установлено, что мужчина не только угрожал прохожим, но и напал на водителя троллейбуса, причинив ему телесные повреждения.

У водителя троллейбуса была обнаружена кровоточащая рана на лбу и рассеченная губа. Нападавший также разбил стеклянную дверь здания троллейбусной остановки.

На место происшествия была вызвана служба скорой медицинской помощи, которая оказала помощь пострадавшему.