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В Риге неадекватный напал с ножом на водителя троллейбуса

© LETA 19 февраля, 2025 16:07

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В пятницу, 14 февраля, около 13.30 Рижская муниципальная полиция (РМП) задержала в микрорайоне Петерсала-Андрейсала мужчину за то, что он размахивал ножом и напал на водителя троллейбуса, сообщили агентству LETA в РМП.

Первоначально полиция получила информацию о мужчине, который, угрожая ножом, угрожал прохожим и повредил дверь здания на конечной остановке троллейбуса № 19 в районе улицы Петерсалас.

На место происшествия был немедленно отправлен ближайший экипаж. Прибыв на место, сотрудники правоохранительных органов заметили мужчину с большим кухонным ножом в руках. Мужчине немедленно приказали бросить нож, на что он подчинился, но продолжал вести себя агрессивно и бравурно.

Мужчина был повален на землю и задержан с применением физической силы и наручников. Во время задержания из его вещей выпал еще один небольшой нож.

На месте происшествия было установлено, что мужчина не только угрожал прохожим, но и напал на водителя троллейбуса, причинив ему телесные повреждения.

У водителя троллейбуса была обнаружена кровоточащая рана на лбу и рассеченная губа. Нападавший также разбил стеклянную дверь здания троллейбусной остановки.

На место происшествия была вызвана служба скорой медицинской помощи, которая оказала помощь пострадавшему.

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