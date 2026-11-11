Следственные действия проводились в Риге, Юрмале и Саласпилсе. В частности, были проведены десять обысков по местам жительства участников уголовного процесса, в офисах, по юридическим адресам компаний и в автомобилях.

Во время обысков были обнаружены и изъяты важные для уголовного дела доказательства, в том числе мобильные телефоны, компьютеры, печати, носители данных, удостоверения личности третьих лиц и бухгалтерские документы.