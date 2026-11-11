В ходе расследования уголовного дела, начатого в январе 2024 года, сотрудники Налоговой и таможенной полиции провели масштабные процессуальные действия, в результате которых была раскрыта и пресечена деятельность организованной группы.
Следственные действия проводились в Риге, Юрмале и Саласпилсе. В частности, были проведены десять обысков по местам жительства участников уголовного процесса, в офисах, по юридическим адресам компаний и в автомобилях.
Во время обысков были обнаружены и изъяты важные для уголовного дела доказательства, в том числе мобильные телефоны, компьютеры, печати, носители данных, удостоверения личности третьих лиц и бухгалтерские документы.
Для обеспечения решения имущественных вопросов был наложен арест на 58 автомобилей.
В ходе досудебного расследования сотрудники Налоговой и таможенной полиции установили, что организованная группа за определённый период зарегистрировала на имена различных лиц более 140 фиктивных предприятий и использовала их банковские счета и другие реквизиты, чтобы скрыть настоящих организаторов хозяйственной деятельности.
При этом люди, на имена которых регистрировались и перерегистрировались фиктивные компании, сами предпринимательской деятельностью не занимались и в большинстве случаев даже не знали о происходящем.
Все вопросы, связанные с хозяйственной деятельностью предприятий, в различных государственных и муниципальных учреждениях решали участники организованной группы, хотя сами они не являлись ни владельцами, ни должностными лицами этих фиктивных компаний.
Они также организовывали предоставление услуг такси через мобильные приложения, занимались ремонтом и обслуживанием автомобилей, использовавшихся для пассажирских перевозок, привлекали работников, вели бухгалтерию, управляли расчётными счетами таксомоторных предприятий в кредитных учреждениях и распоряжались поступавшей на эти счета выручкой от перевозок.
В ходе расследования было установлено, что доходы работников — водителей такси — декларировались не в полном объёме либо вообще не декларировались.
В результате налоги с заработной платы — подоходный налог с населения и обязательные взносы государственного социального страхования — полностью или частично не начислялись и не уплачивались.
Кроме того, следователи выявили ряд предприятий, которые после превышения установленного Законом о налоге на добавленную стоимость порога стоимости услуг в размере 40 000 евро не зарегистрировались в Службе государственных доходов (VID) в качестве плательщиков НДС, не подавали соответствующие уведомления и не уплачивали налог.
В результате этих нарушений государственному бюджету был причинён ущерб на сумму почти 300 тысяч евро.
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