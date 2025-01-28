В Париже за антисемитские надписи на стенах арестована женщина. Казус в том, что она сама же на них жаловалась

Первоначальное расследование не выявило злоумышленников. Тогда следователи установили камеру в холле здания, и снова безрезультатно. После очередной жалобы женщины, утверждавшей, что она получила антисемитское письмо, выяснилось, что она сама купила марку, наклеенную на конверт.

Поэтому была установлена новая камера, на этот раз в лифте здания. 18 января Нэнси С. была поймана на месте преступления в лифте своего многоквартирного дома, где она сама вместе с дочерью нанесла антисемитские надписи на стену.

Помещенные под стражу вместе с дочерью, обе женщины предстанут перед судом 31 марта по обвинению в нанесении ущерба на почве расизма (за это им грозит четыре года лишения свободы и штраф в размере 30 000 евро) и ложном обвинении (шесть месяцев лишения свободы и штраф в размере 7 500 евро).