На протяжении трёх десятилетий ООН и так называемое международное сообщество занимались Гаити. Принимались резолюции, создавались миротворческие миссии, выделялись деньги, привлекались эксперты, составлялись доклады. Одна международная операция сменяла другую, а ситуация становилась всё хуже.
Сегодня вооружённые банды контролируют большую часть столицы страны Порт-о-Пренса. Тысячи людей ежегодно становятся жертвами насилия, более миллиона гаитян вынуждены были покинуть свои дома. Государственные институты парализованы, полиция не справляется, а выборы постоянно откладываются. Последние президентские выборы состоялись ещё в 2016 году.
В 2024 году на Гаити начали развёртывать очередную международную миссию по борьбе с преступными группировками. Её создание санкционировал Совет Безопасности ООН, но формально это не миротворческие силы самой организации. Развёртывание шло мучительно медленно. Спустя более чем год численность контингента составляла около двух тысяч человек, а вооружённые банды продолжали расширять подконтрольные территории.
И тут появился Букеле.
Поводом послужило нападение 18 октября на автомобиль с четырьмя сальвадорскими авиационными специалистами, участвовавшими в международной миссии. Все четверо пропали без вести. Букеле потребовал их освобождения и объявил о начале военной операции.
Дальше произошло то, чего от международных структур обычно приходится ждать месяцами. Сальвадор начал стремительно перебрасывать на Гаити военнослужащих, бронетехнику и подразделения специального назначения. Уже к концу октября численность контингента приблизилась к двум тысячам человек, а к 11 ноября достигла примерно 2500.
Для сравнения: международной миссии потребовалось больше года, чтобы собрать сопоставимые силы.
Разумеется, одно только количество солдат ещё не гарантирует победы. Но скорость развёртывания сама по себе заставляет задуматься: действительно ли главным препятствием для восстановления порядка на Гаити всегда была нехватка ресурсов? Или не меньшую роль играли организационная неповоротливость, бесконечные согласования и отсутствие единого политического решения?
Букеле предпочёл не обсуждать этот вопрос, а действовать. Сальвадорские военные совместно с гаитянской полицией начали наступательные операции против преступных группировок. В начале ноября был нанесён удар по резиденции и штаб-квартире одной из крупнейших банд — 400 Mawozo. Её главарь Уилсон Жозеф, известный под прозвищем «Смерть без дня», сумел скрыться, однако сам объект был разрушен.
Букеле опубликовал видеозаписи атаки и сообщил, что большинство находившихся там боевиков предпочли бежать, не вступая в бой. Группировки, которые годами держали в страхе население целых районов, привыкли иметь дело с плохо оснащённой полицией и международными силами, чьи действия ограничены сложной системой согласований. Теперь им противостоят подразделения, специально переброшенные для наступательных операций.
Конечно, пока преждевременно говорить о разгроме банд. Их руководители не уничтожены, значительные территории остаются под контролем преступников, а четверо пропавших сальвадорцев до сих пор не найдены. Но сам характер противостояния заметно изменился.
И реакция местного населения тоже заслуживает внимания. Кадры, на которых жители приветствуют сальвадорских военнослужащих, получили широкое распространение. Журналисты и эксперты отмечают, что значительная часть гаитян воспринимает появление нового контингента с надеждой. После многих лет беспомощности государства люди хотят увидеть не очередную резолюцию, а солдат, способных вернуть им улицы.
Впрочем, надежда ещё не равнозначна освобождению. Настоящим критерием успеха станет не количество уничтоженных штаб-квартир, а возможность для жителей спокойно возвращаться домой, открывать магазины, отправлять детей в школу и жить без постоянного страха.
Между тем операция уже вызвала характерную международную дискуссию. Правозащитная организация Amnesty International потребовала обнародовать соглашение о пребывании сальвадорских войск, разъяснить правила применения силы и обеспечить контроль за соблюдением прав человека. И эти вопросы нельзя считать бессмысленными: военная операция в густонаселённых районах действительно создаёт угрозу для мирных жителей.
Но есть и другая сторона проблемы, которую в международных дискуссиях нередко заслоняет юридическая терминология.
Как обеспечить права человека там, где вооружённые преступники фактически заменили государство? Как защитить право на жизнь, безопасность и свободу передвижения, если целые районы находятся во власти людей с автоматами? И сколько ещё лет население должно ждать, пока международные организации найдут идеальную формулу вмешательства?
Показательно, что премьер-министр Гаити Аликс Дидье Фис-Эме поблагодарил Букеле за помощь. Поддержку сальвадорской операции выразил и президент соседней Доминиканской Республики Луис Абинадер. Более того, доминиканские власти предоставляют сальвадорцам разведывательную и логистическую помощь.
При этом Вашингтон дистанцировался от непосредственного участия в самостоятельной операции Букеле, подтвердив поддержку международной миссии. Весьма необычная ситуация: рядом действуют международный контингент, гаитянские силовики и сальвадорская армия, причём последняя в значительной степени находится вне существующей структуры международного командования.
В долгосрочной перспективе это может создать серьёзные проблемы координации. Но одновременно возникает вопрос, который международным чиновникам будет трудно обойти: почему то, на что у одних уходили месяцы и годы, другим удалось организовать за считаные дни?
У Букеле, конечно, есть собственные политические интересы. Его сальвадорская кампания против преступности сопровождалась массовыми арестами и серьёзными обвинениями в нарушении прав человека. Эксперты также предупреждают, что гаитянские банды значительно многочисленнее и лучше вооружены, чем преступные группировки Сальвадора, а их связи с политическими элитами делают задачу гораздо сложнее.
Не исключено, что нынешняя операция затянется, потребует больших расходов и принесёт новые жертвы. Пока никто не может гарантировать, что сальвадорский опыт удастся перенести на Гаити. Однако уже сейчас Букеле продемонстрировал нечто важное: стремительная концентрация сил и переход к активным действиям возможны даже в условиях гаитянского кризиса. И если его солдатам действительно удастся вернуть под контроль государства хотя бы часть территорий, которые годами удерживали банды, международным организациям придётся объяснить не только собственные неудачи, но и причины, по которым они так долго не могли добиться сопоставимых результатов.
Впрочем, главный экзамен для Букеле ещё впереди. Разрушить штаб-квартиру банды можно за несколько минут. Вернуть стране безопасность, работающую полицию и государственную власть — задача несравнимо более сложная. Но после тридцати лет резолюций, докладов и конференций Гаити, возможно, действительно нуждалась в том, чтобы кто-нибудь наконец вспомнил вторую половину знаменитой фразы Аль Капоне.
Потому что добрые слова имеют смысл лишь тогда, когда за ними стоит способность защитить тех, кому они адресованы.
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