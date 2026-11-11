Сегодня вооружённые банды контролируют большую часть столицы страны Порт-о-Пренса. Тысячи людей ежегодно становятся жертвами насилия, более миллиона гаитян вынуждены были покинуть свои дома. Государственные институты парализованы, полиция не справляется, а выборы постоянно откладываются. Последние президентские выборы состоялись ещё в 2016 году.

В 2024 году на Гаити начали развёртывать очередную международную миссию по борьбе с преступными группировками. Её создание санкционировал Совет Безопасности ООН, но формально это не миротворческие силы самой организации. Развёртывание шло мучительно медленно. Спустя более чем год численность контингента составляла около двух тысяч человек, а вооружённые банды продолжали расширять подконтрольные территории.