Российская делегация преувеличила площадь захваченных территорий Донбасса на трехсторонних переговорах с представителями США и Украины, заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов во вторник, 10 ноября, в Дании.
«Когда я получил второй доклад нашей переговорной группы после встреч в Абу-Даби, они рассказали, что россияне считают и утверждают, что уже оккупировали половину Донбасса, которая на самом деле находится под нашим контролем. Это были военные офицеры, российская разведка, и они всерьез об этом говорили», — приводится комментарий Зеленского в его Telegram-канале.
По словам президента, украинская делегация в ответ заявила о наличии «видеозаписей, снимков и других доказательств» того, что эти территории по-прежнему не оккупированы. Зеленский считает, что президент России Владимир Путин «живет в другой реальности». «Естественно, он будет рассказывать американцам, что ему нужно один-два месяца, чтобы полностью оккупировать восток Украины», — отметил он.
При этом, как сказал Зеленский, присутствовавший на встрече Алексус Гринкевич — генерал ВВС США и верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе — подтвердил, что украинская карта боевых действий ближе к реальности.
Кушнер: Территориальный вопрос самый сложный
По итогам двух дней переговоров в Абу-Даби спецпосланник президента США Джареда Кушнера, который вместе с коллегой Стивом Уиткоффом представлял страну на встрече с делегациями России и Украины, заявил, что территориальный вопрос на обсуждениях оказался «наиболее сложным».
При этом России и Украине удалось согласовать «крупнейший гуманитарный обмен пленными», сказал Кушнер. Кроме того, он заявил о «значительном прогрессе» в вопросе гарантий безопасности для Украины, а также анонсировал встречи с Путиным и Зеленским. Они пройдут 12 ноября в Москве и Дублине соответственно.
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