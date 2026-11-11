«Когда я получил второй доклад нашей переговорной группы после встреч в Абу-Даби, они рассказали, что россияне считают и утверждают, что уже оккупировали половину Донбасса, которая на самом деле находится под нашим контролем. Это были военные офицеры, российская разведка, и они всерьез об этом говорили», — приводится комментарий Зеленского в его Telegram-канале.

По словам президента, украинская делегация в ответ заявила о наличии «видеозаписей, снимков и других доказательств» того, что эти территории по-прежнему не оккупированы. Зеленский считает, что президент России Владимир Путин «живет в другой реальности». «Естественно, он будет рассказывать американцам, что ему нужно один-два месяца, чтобы полностью оккупировать восток Украины», — отметил он.