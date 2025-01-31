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В Латвии начинается опрос населения: кого впускать?

© Lsm.lv 31 января, 2025 16:23

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня Центральное статистическое управление (ЦСУ) начинает ежегодное исследование о доходах и условиях жизни в Латвии. Восемь тысяч домохозяйств по всей стране будут опрошены о жилищных условиях, заработках, самооценке состояния здоровья, степени социальной изоляции и материальных лишениях. Статистиков интересует также состав домохозяйств и социально-экономические характеристики их членов, сообщает LSM+.

«Мы призываем домохозяйства, включенные в выборку, быть откровенными и принять участие в опросе, осознавая, насколько важны будут полученные данные для формирования социальной политики в Латвии. История каждого домохозяйства — часть общей картины экономики страны», - говорит Байба Зукула, замдиректора ЦСУ по вопросам статистики.

Включенные в исследование домохозяйства были отобраны методом случайной выборки. ЦСБ гарантирует конфиденциальность персональных данных, а полученная информация будет использоваться только в обобщенном виде.

Те латвийцы, что участвуют в исследовании повторно (то есть уже попадали в выборку респондентов ранее), получат письмо из ЦСУ с просьбой с 31 января по 21 февраля заполнить онлайн-анкету в электронной системе данных ЦСУ. Если человек не заполнит анкету в Интернете, до 30 июня с ним свяжется интервьюер ЦСУ, чтобы опросить его по телефону или лично.  

С людьми же, впервые участвующими в опросе, интервьюеры свяжутся с 31 января до 30 июня, сообщив им письмом о времени планируемого интервью и о своих контактных данных.

Примечание: придя на интервью лично, представитель ЦСУ предъявит рабочее удостоверение с фото. Если респондент пожелает проверить идентичность сотрудника управления, или у него имеются другие вопросы, можно звонить в ЦСУ по бесплатному консультативному телефону 80008811 (с 10 до 18 часов по будням) либо писать на э-почту: silc@csp.gov.lv.

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