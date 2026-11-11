Глава профсоюза LIZDA Инга Ванага указывает на противоречие: самоуправлениям предлагают экономить и принимать болезненные решения о закрытии школ, но одновременно государство находит деньги для учебных заведений, где в среднем всего 27 детей. Профсоюз намерен запросить объяснения у премьера, Госканцелярии и омбудсмена, в том числе по поводу поспешного согласования решения.

Средства взяли из остатков двух бюджетных программ — поддержки учителей, теряющих работу из-за оптимизации школьной сети, и бесплатных школьных обедов.