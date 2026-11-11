Новая модель финансирования «Программа в школе» предусматривает прекращение государственного финансирования учительских зарплат в группах классов с недостаточным числом учеников. Готовясь к этим требованиям, самоуправления закрывали небольшие школы и преобразовывали средние в основные. Однако власти уже несколько раз смягчали условия, вводя переходные периоды.
Теперь исключение позволит продолжить финансирование малочисленных частных школ. Министерство образования и науки объясняет решение необходимостью сохранить детям привычную учебную среду, особенно учащимся с особыми потребностями.
Социальные партнёры требуют равного отношения к частным и муниципальным школам. Советник Союза самоуправлений Инара Дундуре отмечает: требования должны быть одинаковыми для всех. При этом пока неясно, получат ли дополнительную поддержку муниципальные школы, которым не хватает учеников.
Глава профсоюза LIZDA Инга Ванага указывает на противоречие: самоуправлениям предлагают экономить и принимать болезненные решения о закрытии школ, но одновременно государство находит деньги для учебных заведений, где в среднем всего 27 детей. Профсоюз намерен запросить объяснения у премьера, Госканцелярии и омбудсмена, в том числе по поводу поспешного согласования решения.
Средства взяли из остатков двух бюджетных программ — поддержки учителей, теряющих работу из-за оптимизации школьной сети, и бесплатных школьных обедов.
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